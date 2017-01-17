Україна не має наміру відмовлятися від курсу на євроінтеграцію – Порошенко

Президент назвав 2017 рік роком відповідей на системні виклики.

Порошенко виголосив промову перед іноземними послами в Києві president.gov.ua

Президент Українизапевнив, що не поділяє песимістичних і панічних настроїв щодо майбутнього Європейського Союзу, які по різних каналах поширюють російські пропагандисти.

"Європейський проект має набагато більший запас міцності, ніж це уявляють собі в Кремлі", - заявив президент на щорічній зустрічі з іноземними послами в понеділок, 16 січня, повідомляє прес-служба глави держави.

Український президент підкреслив, що європейські цінності й інституційні можливості ЄС "набагато перевищують ті фобії, якими дехто намагається залякати європейців".

"В Україні в Європейський проект і цінності вірять іноді більше, ніж навіть у самій Об'єднаній Європі. І як би цього комусь не хотілося, ми за жодних умов не маємо наміру відмовлятися від євроінтеграційного курсу", – запевнив Порошенко.

Глава держави зазначив, що 2017 повинен стати роком відповідей на системні виклики.

"Ми всі несемо відповідальність за те, яким буде світ, Європа і наше майбутнє", - підкреслив президент.

Порошенко звернув увагу на актуальність питання про загальну здатності усвідомлювати й захищати свої цінності та інтереси.

"Тепер, як ніколи раніше, слід пам'ятати, що саме відданість спільним цінностям стала основою успіху європейського проекту. Як і те, що ми, українці, ніколи не зречемося своєї землі і не торгуватимемо своєю свободою", – запевнив глава держави.

Президент підкреслив, що поки хоча б метр української землі перебуває під російською окупацією, всі наші досягнення будуть під загрозою - і не тільки в Україні.

Як повідомлялося, 16 січня президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ передати в Міжнародний суд ООН в Гаазі позов проти Росії.

Детальніше про перспективи "кримської" справи проти РФ у Гаазькому Міжнародному кримінальному суді читайте в статті Миколи Мирного "Розірвати коло безкарності" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".