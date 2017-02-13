Україна готова працювати у форматі "5+2" для відновлення територіальної цілісності Молдови

Солідарність Києва та Кишиніва дозволяє спільно боротися за збереження територіальної цілісності обох країн, заявив глава прем'єр-міністр Молдови.

Порошенко обговорив з філіпом територіальну цілісність України та Молдови Сайт президента України

Україна підтримує територіальну цілісність Молдови і готова працювати над врегулюванням придністровського конфлікту у форматі "5+2", заявив президент України

Як повідомляє прес-служба президента України, відповідну заяву український президент зробив в ході зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом.

"Я хотів би твердо підкреслити позицію України, яка підтримує і буде робити все для того, щоб територіальна цілісність, незалежність і суверенітет Молдови були недоторканними", – заявив Порошенко, підтвердивши готовність України активно та рішуче працювати в даному напрямку.

Молдавський прем'єр, у свою чергу, повідомив, що в ході переговорів сторони детально обговорили процес мирного врегулювання придністровського конфлікту у форматі "5+2", а також подякував Україні за тверду, послідовну позицію в підтримку територіальної цілісності Республіки Молдова.

"Ми з Україною повинні бути прикладом дотримання міжнародного права в нашому регіоні", – заявив Філіп. За його словами, регіональна солідарність Києва і Кишиніва дозволяє спільно боротися за збереження територіальної цілісності обох країн.

Молдавський прем'єр також підтвердив позицію Молдови щодо невизнання анексії Криму.

"Республіка Молдова визнає і дотримується територіальної цілісності і незалежності України", – уклав він.

Нагадаємо, у переговорах щодо придністровського конфлікту у форматі "5+2" беруть участь Молдова і Придністров'я (як сторони конфлікту), Росія, Україна і ОБСЄ (як посередники), а також ЄС і США (як спостерігачі).

7 лютого лідер самопроголошеного Придністров'я Вадим Красносільський відкинув пропозицію розпочати переговори про надання регіону особливого статусу у складі Молдови. За словами Красносільського, він не збирається змінювати курс невизнаної республіки на приєднання до Росії.

Раніше повідомлялося, що Президент Молдови Ігор Додон готовий надати особливий статус невизнаному Придністров'я. Він також висловив надію на те, що голова ОБСЄ вплине на переговори щодо врегулювання придністровського конфлікту.