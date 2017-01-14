Укладення "великої угоди" між Кремлем та Заходом сьогодні малоймовірне - експерт

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Рівень довіри між Москвою та умовним "колективним Заходом" — на нулі.

Москва і Захід не зможуть досягти серйозного угоди з вирішення українського кризи Sputnik/ Vladimir Sergeev

На даний момент в міжнародній політиці відсутні передумови для укладення "великої геополітичної угоди" між Москвою та країнами Заходу, оскільки сторони не довіряють один одному і не поділяють корінних інтересів.

Про це у своїй статті для DT.UA пише науковий директор Інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. За його словами, сьогодні США і РФ можуть, у кращому випадку, спільно вирішувати деякі локальні питання.

"Нині серйозних передумов очікувати чергової "великої угоди" немає. Рівень довіри між Кремлем і умовним "колективним Заходом" — на нулі. Минулий рік, зважаючи на дії Путіна в Сирії, тільки додав проблем. За таких умов сторони можуть вступати у переговори, перевіряти одна одну, тестувати можливості, вирішувати деякі локальні справи — але до "великої угоди" не дійде", - вказує автор.

На думку аналітика, сьогодні Україна не повинна ставати локомотивом процесу повного врегулювання конфлікту, оскільки комплексної угоди про мир, у разі її досягнення, з урахуванням наявного балансу сил буде досягнуто за рахунок її інтересів.

"Навіть коли припустити дуже мало реальну, але теоретично можливу "велику угоду" "сильних світу цього" за нинішніх історичних умов, то вона може відбутися тільки на умовах Росії, яка вважає, що вхопила Бога за бороду, а не на умовах Заходу, який перебуває у стратегічній фрустрації, і тим більше не на умовах України. ", - зазначає Сушко.

Раніше повідомлялося, що наприкінці грудня колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер розробляє план для обраного президента США Дональда Трампа з нормалізації відносин країни з РФ. Ідея плану полягала в тому, що Росія, згідно із задумом, гарантує безпеку на сході України, а Захід не буде втручатися у кримське питання.

Детальніше про стратегічні перспективи вирішення конфлікту між Україною і РФ читайте у статті Олександра Сушко "Ігри великих": як Україні не загратися в гру, що не відбудеться? в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".