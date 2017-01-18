У Європарламенті закликали країну-голову ЄС надати Україні "безвіз"

За словами Габріель, Європарламент виконав свою частину, а зараз це повинна зробити Рада Європи.

У Європейському парламенті закликали країну-голову Євросоюзу Мальту надати Україні безвізовий режим 112 Україна

Депутат Європейського парламенту, доповідач з питання лібералізації візового режиму для України Марія Габріель у зверненні до прем'єр-міністра Мальти, яка зараз головує в Євросоюзі, Джозефу Мускату надати Україні безвізовий режим.



"Що стосується зовнішньої політики – наше майбутнє пов'язане з майбутнім наших сусідів. Ми повинні продовжувати працювати над вирішенням криз... Я закликаю Мальтійське президентство лібералізувати візовий режим для України. Європейський парламент виконав свою частину, зараз це повинен зробити Раду", – сказала Габріель, передає УНІАН.

Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі очікують введення безвізового режиму з Україною до травня-червня 2017 року.

Нагадаємо, 15 грудня 2016 року Європарламент схвалив компромісний проект механізму припинення безвізового режиму для третіх країн, від якого залежить розгляд питання про надання безвізового режиму для України.