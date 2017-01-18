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У Європарламенті закликали країну-голову ЄС надати Україні "безвіз"

18 січня в 15:49

За словами Габріель, Європарламент виконав свою частину, а зараз це повинна зробити Рада Європи.

Безвизовый режим
У Європейському парламенті закликали країну-голову Євросоюзу Мальту надати Україні безвізовий режим
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Депутат Європейського парламенту, доповідач з питання лібералізації візового режиму для України Марія Габріель у зверненні до прем'єр-міністра Мальти, яка зараз головує в Євросоюзі, Джозефу Мускату надати Україні безвізовий режим.

"Що стосується зовнішньої політики – наше майбутнє пов'язане з майбутнім наших сусідів. Ми повинні продовжувати працювати над вирішенням криз... Я закликаю Мальтійське президентство лібералізувати візовий режим для України. Європейський парламент виконав свою частину, зараз це повинен зробити Раду", – сказала Габріель, передає УНІАН.

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Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі очікують введення безвізового режиму з Україною до травня-червня 2017 року.

Нагадаємо, 15 грудня 2016 року Європарламент схвалив компромісний проект механізму припинення безвізового режиму для третіх країн, від якого залежить розгляд питання про надання безвізового режиму для України.

За матеріалами: УНІАН
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