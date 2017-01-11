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У ЄС прогнозують отримання Україною безвізового режиму до червня – журналіст

11 січня в 12:24

Грузія може отримати безвиз раніше - до травня.

безвизовый режим
Дата отримання Україною безвиза відсувається все далі
rossandhelen / Depositphotos
В Євросоюзі очікують введення безвізового режиму з Україною до травня-червня 2017 року, повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

"У Брюсселі очікують, що Грузія отримає безвізовий режим до квітня/травня і Україна до травня/червня", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, 15 грудня Європарламент схвалив компромісний проект механізму припинення безвізового режиму для третіх країн, від якого залежить розгляд питання про надання безвізового режиму для України.

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При цьому председатель Верховної Ради Андрій Парубій на початку 2017 року заявив про те, що Європейський Парламент повинен у найближчі місяці прийняти остаточне рішення про надання Україні безвізового режиму.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Брюссель Європарламент
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