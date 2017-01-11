У ЄС прогнозують отримання Україною безвізового режиму до червня – журналіст

Грузія може отримати безвиз раніше - до травня.
"У Брюсселі очікують, що Грузія отримає безвізовий режим до квітня/травня і Україна до травня/червня", - написав він у Twitter.
expectations in Brussels is that #Georgia will get visa free by April/May & #Ukraine by May/June.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 січня 2017 р.
Нагадаємо, 15 грудня Європарламент схвалив компромісний проект механізму припинення безвізового режиму для третіх країн, від якого залежить розгляд питання про надання безвізового режиму для України.
При цьому председатель Верховної Ради Андрій Парубій на початку 2017 року заявив про те, що Європейський Парламент повинен у найближчі місяці прийняти остаточне рішення про надання Україні безвізового режиму.DT.UA