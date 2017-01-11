У ЄС прогнозують отримання Україною безвізового режиму до червня – журналіст

Грузія може отримати безвиз раніше - до травня.

Дата отримання Україною безвиза відсувається все далі rossandhelen / Depositphotos

В Євросоюзі очікують введення безвізового режиму з Україною до травня-червня 2017 року, повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

"У Брюсселі очікують, що Грузія отримає безвізовий режим до квітня/травня і Україна до травня/червня", - написав він у Twitter.

expectations in Brussels is that #Georgia will get visa free by April/May & #Ukraine by May/June. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 січня 2017 р.

Нагадаємо, 15 грудня Європарламент схвалив компромісний проект механізму припинення безвізового режиму для третіх країн, від якого залежить розгляд питання про надання безвізового режиму для України.

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При цьому председатель Верховної Ради Андрій Парубій на початку 2017 року заявив про те, що Європейський Парламент повинен у найближчі місяці прийняти остаточне рішення про надання Україні безвізового режиму.