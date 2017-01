У ЄС прогнозують отримання Україною безвізового режиму до червня – журналіст

В Євросоюзі очікують введення безвізового режиму з Україною до травня-червня 2017 року, повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

"У Брюсселі очікують, що Грузія отримає безвізовий режим до квітня/травня і Україна до травня/червня", - написав він у Twitter.

expectations in Brussels is that #Georgia will get visa free by April/May & #Ukraine by May/June.