У СБУ не виключили відкриття кримінального провадження щодо Савченко через заклики до держперовороту

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Перевірка буде проведена в найближчі дні.

У СБУ зацікавилися візитом Савченко в окупований Донецьк Верховна Рада

Служба безпеки України перевірить озвучену низкою політиків раніше інформацію про те, що позафракційний депутатзакликала українських військовослужбовців у Донбасі до повалення конституційного ладу.

"Наша військова контррозвідка поспілкується з тими, хто були свідками таких закликів з боку Савченко. Якщо інформація підтвердиться і буде достатньо підстав, ми зареєструємо кримінальне провадження, яке буде стосуватися цих вчинків Савченко. Ми будемо говорити з самою Надією і з ініціатором цього звернення", – повідомив заступник глави СБУ Олександр Ткачук в ефірі телеканалу "112. Україна" увечері в п'ятницю, 24 лютого.

Він уточнив, що перевірка буде проведена найближчими днями, а також прокоментував візит Савченко до окупованого Донецька. За словами Ткачука, депутат не попереджала СБУ про свої плани.

"Вона за законом не має цього робити, але це проста людська логіка. Якщо згадати, чим закінчився останній її візит на окуповані території, і за цим стежила вся країна. Звичайна логіка підказує, що можливо, є якісь аспекти безпеки, які необхідно враховувати і, можливо, пані Савченко відомі якісь обставини, які дають їй можливість бути впевненою в тому, що її не буде знову взято в полон. Нам про це невідомо. Ми хочемо, щоб вона пояснила свою впевненість, що з нею не станеться нічого поганого", – зазначив заступник голови СБУ.

Верховної Ради Надія Савченко і голова "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан 24 лютого, приїхали до окупованого Донецька з наміром зустрітися з українськими заручниками.

Народний депутат від БПП Тетяна Ричкова і заступник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявили, що Савченко намагалася проникнути до розташування 79-ї та 80-ї бригад ЗСУ в зоні АТО, закликала військовослужбовців залишити позиції й "вирушати до Києва валити злочинний режим".