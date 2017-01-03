У СБУ допустили заборону Марін Ле Пен в'їзду в Україну через висловлювання про Крим

Лідер французького "Національного фронту" назвала "законної" анексію Криму Росією.

У СБУ прокоментували скандальну заяву Ле Пен про "законну" анексію Криму sobitiy.ru

Служба безпеки України може заборонити в'їзд в Україну лідерові французької право-популістської партії "Національний фронт"у зв'язку з її заявами про "законність" російської анексії Криму.

"Що стосується заяв будь-яких політиків будь-яких країн, якщо мова йде про невизнання окупації наших територій або про те, що окупація є законною, то такі дії оцінюються як Службою безпеки України, так і Міністерством закордонних справ. У випадку, якщо ми бачимо нанесення певної шкоди нашим інтересам, то є багато інструментів, які можуть застосовуватися: і заборона в'їзду на територію нашої країни, і виклик посла для дачі пояснень, якщо йдеться про офіційну особу, що представляє державу", – повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук у коментарі виданню ЛІГА.net у вівторок, 3 січня.

Ткачук зазначив, що близькі зв'язки Ле Пен із Кремлем є загальновідомим фактом, додавши, що СБУ перевірить достовірність висловлювань француского політика.

Перед тим як приймати рішення, СБУ проведе необхідні консультації з МЗС, так як це питання безпосередньо стосується зовнішньої політики держави.

Крім того, слід дочекатися офіційного коментаря Міністерства закордонних справ у зв'язку із заявою Ле Пен, додав Ткачук.

Нагадаємо, 3 січня Марін Ле Пен в ефірі французького телеканалу BFMTV заявила, що російська анексія Криму "не є незаконною".

"Я абсолютно не вірю, що там була незаконна анексія: був референдум, народ Криму захотів приєднатися до Росії", – заявив лідер "Національного фронту", яка планує брати участь у майбутніх виборах президента Франції.

Як повідомлялося раніше, найбільш високі передвиборчі рейтинги у Франції мають кандидат від ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен і член партії "Республіканці" Франсуа Фійон. Обидва кандидати висловлювалися на користь зближення Франції з Росією.

Більше про вибори у Франції читайте в статті Олексія Коваля "Американський сценарій" для виборів у Франції" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".