У САП не виключили можливість допиту Порошенка у справі Онищенко

Холодницький розповів про перспективи екстрадиции Онищенко з Великобританії.

Холодницький розповів про роль менеджменту "Укргазвидобування" у "схемах Онищенко" 112 Україна

Президента України Петра Порошенка можуть допитати в рамках розслідування кримінальної справи продержкомпанії "Укргазвидобування", повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в ефірі "5 каналу" ввечері у вівторок, 10 січня.

Відповідаючи на питання про можливість допиту глави держави, Холодницький сказав: "Цього не можна виключати".

Голова САП підкреслив, що махінації підконтрольних народному депутату Олександру Онищенко фірм із газом здійснювалися за сприяння менеджменту "Укргазвидобування".

Говорячи про судову перспективу справи Онищенка, Холодницький заявив: "Тут все залежатиме від того, коли його затримають, коли його екстрадують". Говорячи про процедуру екстрадиції з Великобританії, голова САП назвав її "непростою".

Нагадаємо, 1 грудня СБУ повідомила про початок розслідування за фактом вчинення народним депутатом Олександром Онищенком державної зради.

Цього ж дня Онищенко заявив про передачу США матеріалів, що компрометують президента України Петра Порошенка і його оточення. За інформацією "Української правди", протягом року Онищенко записував свої бесіди з президентом України на наручний годинник із диктофоном.

Член парламентської групи "Воля народу" Олександр Онищенко встиг покинути територію країни ще до того, як питання про позбавлення його недоторканності було винесено у сесійну залу. У даний момент підозрюваний у створенні схем розкрадання газу ВАТ "Укргазвидобування" і нанесенні державі до 3 млрд гривень збитків депутат проживає в Лондоні.

Детальніше про роботу НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також про справу Онищенка читайте інтерв'ю з головою САП Назаром Холодницьким у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".