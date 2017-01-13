У російському МЗС відреагували на списки Савченко

За даними зовнішньополітичного відомства РФ, в українських в'язницях не більше двох десятків росіян.

У Росії прокоментували списки Савченко

У Міністерстві закордонних справ Росії стверджують, що в опублікованих народним депутатом Надією Савченко списках громадян РФ , ув'язнених за військові злочини проти України, значаться люди, які вже звільнені, а також злочинці, які не пов'язані з війною в Донбасі.

"В списках, які ми бачили, є чимало росіян, які вже давно були звільнені. Так само там були прізвища людей, чиї справи мають суто кримінальну підґрунтя і ніяк не пов'язані з ситуацією в Донбасі", - повідомила на брифінгу речник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляється на сайті міністерства.

Втім, повністю заперечувати наявність громадян РФ, укладених саме за злочини проти України, Захарова не стала.

"Однак цифри, якими ми володіємо, однозначно на порядок менша декларованих. Таких в'язнів не більше двох десятків. Ця цифра весь час змінюється, дані ми будемо уточнювати", - заявила речник російського МЗС.

Нагадаємо, 10 січня Савченко, всупереч проханням СБУ, опублікувала списки полонених і зниклих безвісти в Донбасі. За словами народного депутата, Україною розшукуються 494 безвісти зниклих. Пізніше також були опубліковані отредакторованные списки полонених російських військових.

Як повідомлялося, 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким. У СБУ стверджують, що Савченко не координувала свої дії з ними. Однак, як стало відомо DT.UA, Надія Савченко зустрічалася з радником голови СБУ Юрієм Тандітом напередодні та після своєї зустрічі з ватажками "ДНР/ЛНР". У переговорах з бойовиками також брав участь близький до Віктора Медведчука керівник ГО "Офіцерський корпус" Володимир Рубан.