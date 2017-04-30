У "Радикальній партії" святкують припинення українського громадянства Артеменка

Президент підписав відповідний указ щодо припинення громадянства скандального автора "плану з оренди Криму".

Українське громадянство Артеменка припинене Andrey Artemenko / Facebook

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко повідомив про те, що президент України Петро Порошенко підписав указ про

"Так, ми цього домоглися! Президент України сьогодні підписав указ про припинення українського громадянства народного депутата України Андрія Артеменка у зв'язку з добровільним набуттям ним у 2005 році громадянства Канади. Це унікальний і перший за 26 років незалежності випадок, коли державний чиновник відповів за порушення Конституції України, яка передбачає лише одне - українське - громадянство", - йдеться у повідомленні політика в Facebook.

Олег Ляшко також нагадав, що Конституція України забороняє позбавляти громадянства країни, проте не забороняє припиняти його.

"Відповідно до Конституції України, порядок припинення українського громадянства встановлюється законом. Закон України "Про громадянство" однією з підстав для втрати українського громадянства передбачає, зокрема, добровільне набуття громадянства іншої держави. Тому Артеменко, який сам зізнався про отримання ним канадського громадянства і підтвердив це на допиті у прокуратурі, відповідно до чинного нашого закону, втратив українське громадянство. За моєю інформацією, сьогодні о 6:30 ранку Артеменко вилетів у Відень, Австрія", - пояснив політик.

Нагадаємо, 19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції "Радикальної партії" Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

20 лютого фракція "Радикальної партії" прийняла рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

Наступного дня Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про те, що стосовно Артеменка порушено кримінальну справу за статтею 111 "Державна зрада" Кримінального кодексу України. Він також не виключив того, що до Верховної Ради України буде внесене подання про зняття з Артеменка депутатської недоторканності.