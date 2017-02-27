У Раді нагадали, що депутати сьогодні працюють

З 27 лютого по 3 березня парламентарі працюють з виборцями. Потім тиждень роботи в комітетах. Пленарне засідання – 14 березня.

Стало відомо, де на цьому тижні можна побачити народних депутатів Василь Артюшенко, DT.UA

Прес-служба Верховної Ради оприлюднила інтерактивну карту з адресами приймалень народних депутатів в Україні.

"Нагадаємо,що цього тижня депутати працюють! Зокрема,працюють з виборцями", - йдеться в твіттері парламенту.

Нагадаємо,що цього тижня депутати працюють! Зокрема,працюють з виборцями. Ловіть карту із контактами 1783 приймалень:https://t.co/8GsT1Ymw7S — Верховна Рада (@verkhovna_rada) 27 лютого 2017 р.

17 січня 2017 року Верховна Рада затвердила календарний план проведення шостої сесіївосьмого скликання. Згідно з календарним планом, пленарні засідання шостої сесії розпочнуться 7 лютого, а завершаться - 21 липня 2017 року. На час проведення шостої сесії календарним планом відведено 12 тижнів для пленарних засідань.

Згідно з календарним планом роботи Верховної Ради, з 27 лютого по 3 березня парламентарі працюють з виборцями, 6-10 березня - у комітетах, комісіях і фракціях. Наступне пленарне засідання відбудеться 14 березня.

Нагадаємо, що шоста сесія українського парламенту восьмого скликання відкрилася 7 лютого. Під час відкриття Андрій Парубій в черговий раз пообіцяв вживати заходів для підвищення дисципліни у Верховній Раді. "Немає часу на роботу в сесійній залі - здайте мандати і займайтеся своїми приватними бізнесами", - сказав спікер.