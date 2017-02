У посольстві США назвали визнання Росією документів ОРДЛО порушенням "Мінська"

У посольстві США в Україні засудили"документів" так званих "ДНР" і "ЛНР".

"Визнання Росією документів сепаратистських "республік" викликає занепокоєння і суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці відомства в Twitter.

Крім того, в посольстві висловили стурбованість у зв'язку з ескалацією конфлікту на сході України з використанням "Градів", а також закликали обидві сторони конфлікту відвести важке озброєння від лінії зіткнення і дотримуватися режиму припинення вогню в Донбасі.

Russian recognition of documents from separatist "republics" troubling and inconsistent with agreed goals of Minsk