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У посольстві США назвали визнання Росією документів ОРДЛО порушенням "Мінська"

19 лютого в 12:17

Американські дипломати також стурбовані ескалацією збройного конфлікту в Донбасі.

Мари Йованович
Визнаючи "паспорта Л-ДНР", Росія порушує Мінські домовленості, вважають у посольстві США
Василь Артюшенко, DT.UA
У посольстві США в Україні засудили визнання Росією "документів" так званих "ДНР" і "ЛНР".

"Визнання Росією документів сепаратистських "республік" викликає занепокоєння і суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці відомства в Twitter.

Крім того, в посольстві висловили стурбованість у зв'язку з ескалацією конфлікту на сході України з використанням "Градів", а також закликали обидві сторони конфлікту відвести важке озброєння від лінії зіткнення і дотримуватися режиму припинення вогню в Донбасі.

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Як повідомлялося, Російська Федерація визнала дійсними "документи", які посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки" транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв про те, що Росія не визнавала на офіційному рівні "паспорта", які видають мешканцям ОРДЛО бойовики терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія ДНР визнання ЛНР Донбас Україна документи
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