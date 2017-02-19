У посольстві США назвали визнання Росією документів ОРДЛО порушенням "Мінська"

Американські дипломати також стурбовані ескалацією збройного конфлікту в Донбасі.
"Визнання Росією документів сепаратистських "республік" викликає занепокоєння і суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці відомства в Twitter.
Крім того, в посольстві висловили стурбованість у зв'язку з ескалацією конфлікту на сході України з використанням "Градів", а також закликали обидві сторони конфлікту відвести важке озброєння від лінії зіткнення і дотримуватися режиму припинення вогню в Донбасі.
Russian recognition of documents from separatist "republics" troubling and inconsistent with agreed goals of Minsk— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 19 лютого 2017 р.
Як повідомлялося, Російська Федерація визнала дійсними "документи", які посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки" транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".
Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв про те, що Росія не визнавала на офіційному рівні "паспорта", які видають мешканцям ОРДЛО бойовики терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".DT.UA