У Порошенка виключили деокупацію Криму військовим шляхом

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Україна буде домагатися відновлення суверенітету над полусотровом в міжнародних судах.

Єлісєєв розповів про плани повернення Криму © European Council

Заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв повідомив, що Україна має намір домагатися відновлення суверенітету над окупованим Кримом у міжнародних судах, і виключив можливість

"Ми саме політико-дипломатичним шляхом, мирним шляхом повертатимемо Крим Україні. Рано чи пізно це станеться, і ми робитимемо все можливе. У тому числі, з використанням інструментів міжнародних судових структур. Ми подали відповідні позови, щоб російська сторона відчула відповідальність за агресивну політику по відношенню до Криму та Донбасу", – заявив Єлісєєв в ефірі телеканалу "112. Україна" у п'ятницю, 24 лютого.

Заступник голови АП назвав стратегію реформ і боротьби з корупцією основою плану повернення Криму. Україна повинна наближатися до кращих європейським стандартам в галузі прав людини, економіки та розвитку, підкреслив Єлісєєв.

Нагадаємо, 24 лютого президент України Петро Порошенко затвердив склад делегації України для участі у слуханнях Міжнародного суду ООН з приводу порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Очолила українську делегацію заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Детальніше про позов України проти РФ читайте в інтерв'ю Володимира Кравченка із заступником голови МЗС Оленою Зеркаль у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".