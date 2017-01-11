У Порошенка спростували інформацію про наймання Україною лобістів у США

Жигулін не повідомив чи зверталася українська влада до послуг фірм-лобістів у США.

В Адміністрації Порошенка назвали помилкою інформацію про наймання Україною лобістів у США

Інформація про лобістську компанію BGR Group, яку начебто найняла українська влада у Сполучених Штатах для відстоювання інтересів держави, не відповідає дійсності, заявив голова прес-служби Адміністрації президента України Андрій Жигулін.

"Насправді документи, які опублікувала FARA (сайт відділу реєстрації іноземних агентів міністерства юстиції США — ред.), є помилковими. Протягом найближчих годин там будуть виправлені всі дані, й ви зможете їх побачити", – сказав він "Радіо Свобода".

Жигулін не пояснив, в чому полягає помилка і чи взагалі зверталася українська влада до послуг фірм-лобістів у США.

Із документів на сайті FARA випливає, що Адміністрація президента України Петра Порошенка найняла американську компанію для лобіювання інтересів України у США. BGR Group подала відповідну інформацію до FARA 1 січня 2017 року і вказала адресу клієнта – Банкова 11, Київ, Україна.

Раніше стало відомо, що Адміністрація президента найняла лобістську компанію BGR Group, засновником якої виступає колишній голова комітету Республіканської партії і екс-губернатор штату Міссісіпі Хейлі Барбором.