У НАЗК дали роз'яснення про перевірку декларації Порошенко

Всі перевірки за заявами можуть відбуватися тільки після повної перевірки суб'єкта декларування.

Щоб перевірити декларацію, потрібен спеціальний порядок перевірки

В Національному агентстві по запобіганню корупції (НАЗК) роз'яснили, коли може бути проведена перевірка декларації про доходи президента України Петра Порошенка за заявою колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна.

Про це заявив на брифінгу у вівторок заступник голови НАЗК Руслан Радецький, відповідаючи на питання, надійшла заява від Кузьміна і розпочата перевірка декларації глави держави, передає "Інтерфакс-Україна".

"Давайте будемо говорити в рамках того, що ми сьогодні обговорювали – порядок повної перевірки, що передбачено вимогами закону", – сказав Радецький.

"Закон вимагає, що порядок відпрацьовує і розробляє НАЗК, на підставі чого буде здійснюватися повна перевірка всіх суб'єктів декларування. Тому, як тільки буде повна перевірка – а ми процесуально повинні надходити на підставі закону і порядку – з того моменту почнуться всі інші перевірки", – зазначив він.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", сам Кузьмін, у свою чергу, повідомив в соцмережі Facebook, що НАЗК проводить перевірку Порошенко за його заявою, посилаючись на слова керівника НАЗК Наталію Корчак.

"Як повідомила керівник Національного агентства протидії корупції Корчак, щодо Порошенко розпочато антикорупційна перевірка. Справа в тому, що він приховав у своїй декларації конфлікт інтересів у війні з Росією. Він, маючи майнові та бізнес-інтереси в країні, з якої, судячи з його ж заявою, веде війну і до якої оголосив економічні санкції, не повідомив про це НАЗК", – написав він і пообіцяв повідомити про результати перевірки.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко задекларував права власності в більш ніж 100 компаніях в Україні, Росії, Польщі, Іспанії, Угорщині, Литві, Китаї, Нідерландах, на Кіпрі, Британських Віргінських островах. Згідно електронної декларації президента його доходи в 2015 році склали понад 70 мільйонів гривень, у тому числі 121 54 тисячі гривень зарплати, 12 мільйонів 375 тисяч 404 гривень відсотків і 59 мільйонів 298 тисяч 642 гривень інвестиційних доходів.

Згідно з декларацією, Петро Порошенко отримав близько 48,7 мільйонів гривень інвестиційної прибутку на курсовій різниці при погашенні облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у 2015 році.

Нагадаємо, 30 жовтня в Україні завершився перший етап подання е-декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, хто займає відповідальне та особливо відповідальне становище.