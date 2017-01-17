У Нацраді порекомендували Freedom House захищати "Дощ" у Росії

Національний регулятор відповів на критику з боку міжнародної правозахисної організації та повідомив, що діяв в рамках закону, забороняючи російському телеканалу вести мовлення на території України.

У Нацраді відповіли на критику Freedom House про заборону телеканалу в Україні Дождь

повідомили, що вилучили російський телеканал "Дощ" з українського ефіру у відповідності до нормам законодавства, повідомляється на сайті відомства.

"У відповідь на заяву віце-президента з міжнародних програм Freedom House Роберта Германа, український регулятор у сфері електронних медіа повідомляє, що вилучив телекнал "Дощ", що знаходиться під юрисдикцією Російської Федерації, виключно на законодавчій основі", - йдеться в повідомленні.

У Нацраді нагадали про те, що третій рік поспіль в Україні ведеться гібридна війна, що включає в себе також інформаційну інтервенцію.

"Як відомо, питання протидії агресивній дезінформації, яка розповсюджується на замовлення російських урядових кіл, неодноразово піднімалося на найвпливовіших європейських форумах. У цих умовах Україна ухвалила низку законодавчих актів, спрямованих саме на захист інформаційного простору і національної безпеки країни в цілому", - підкреслили працівники Нацради.

Телеканал "Дощ" був внесений у список дозволених телеканалів, проте служби Національної ради виявили невідповідність програмного наповнення законодавству України.

Так, співробітниками Нацради було зафіксовано поширення телеканалом комерційної реклами, що порушує частину дев'ять статті 13 Закону України "Про рекламу". Крім того, неодноразово фіксувалося поширення в програмах телеканалу інформації, яка не відповідає вимогам частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (заклики до розпалювання війни, агресивних дій або їх пропаганда) і частини перошої статті 28 Закону України "Про інформацію".

"Регуляторний орган двічі звертався до керівництва компанії в письмовому вигляді, повідомивши про необхідність усунення порушень. Спочатку компанія повідомила про те, що вирішує проблему, а 2 серпня 2016 року повідомила про те, що вирішила її. Однак подальші перевірки підтвердили, що порушення тривають", - підкреслили в Нацраді.

За словами співробітників Національної ради, українське медійне законодавство повинно бути максимально наближене до законодавства європейського.

"У досить складний для країни час регулювання медіа-ринку відбувається з урахуванням нинішніх законодавчих вимог і відповідно до чинних міжнародних норм. Приймаючи рішення з приводу телеканалу "Дощ", Національна рада керувалася також статтею 28 Європейської конвенції про транскордонне телебачення, де, зокрема, зазначається, що жодне з положень Конвенції не заважає сторонам, що підписали її, застосовувати суворіші й детальніші правила порівняно з тими, які передбачені в цьому документі", - йдеться в повідомленні відомства.

В Україні радіочастотний ресурс обмежений і є прерогативою держави, в той час як в інтернеті і через супутник українські глядачі можуть дивитися програми телеканалу "Дощ".

"Разом із тим хотіли б звернути увагу пана Роберта Германа на те, що цей канал вилучено з кабельних мереж Російської Федерації. Надзвичайно важливою і позитивною, на наш погляд, стала б підтримка міжнародними організаціями вільного розповсюдження каналу у власній країні і забезпечення права російських глядачів на свободу слова і можливість отримання альтернативних точок зору на суспільні події", - підкреслили в Національній раді.

Нагадаємо, 12 січня, Національна рада по телебаченню і радіомовленню зобов'язала українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дощ".

Віце-президент міжнародних програм правозахисної організації Freedom House Роберт Герман розкритикував рішення української влади про заборону телеканалу і повідомив про те, що воно обмежує українців у виборі точки зору.