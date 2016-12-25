У МЗС сподіваються, що голосування за резолюцію РБ ООН не позначиться на відносинах України з Ізраїлем

Україна засуджує поселенську активність Ізраїлю на західному березі річки Йордан, а також терористичні атаки і підбурювання до них з боку палестинського керівництва.

У Клімкіна назвали виваженою та послідовною позицію України щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту

Україна наполягає на дотриманні норм міжнародного права всіма державами без винятку, тому український представник в ООН підтримав проект23 грудня, заявили в Міністерстві закордонних справ України.

"Текст резолюції є збалансованим – вона закликає до здійснення всіх необхідних для мирного врегулювання кроків з боку як Ізраїлю, так і Палестини: Ізраїль повинен припинити поселенську діяльність, а палестинська влада – вжити ефективних заходів для боротьби з тероризмом", – сказано в офіційному коментарі українського зовнішньополітичного відомства, розповсюдженому ввечері в неділю, 25 грудня.

У МЗС зазначили, що резолюцію підтримали всі члени РБ ООН, крім США, які утрималися, а також підкреслили, що Україна виступає за мирне врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною і проведення прямих переговорів між ними.

Україна засуджує поселенську активність Ізраїлю на західному березі річки Йордан, а також терористичні атаки і підбурювання до них з боку палестинського керівництва.

"Наша держава послідовно виступає за дотримання норм міжнародного права всіма і всюди, так як на власному прикладі відчуло, до яких трагічних наслідків призводить порушення", – йдеться в коментарі.

У дипломатичному відомстві також висловили сподівання, що голосування за резолюцію не позначиться на розвитку відносин між Україною та Ізраїлем.

"Впевнені, що активна й емоційна внутрішньополітична дискусія в Ізраїлі не завадить традиційно дружнім українсько-ізраїльським відносинам, заснованиим на взаємній повазі та спільності інтересів", – резюмували у МЗС.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху дав розпорядження скасувати запланований візит до країни прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана через "антиізраїльське" голосування України в Раді Безпеки ООН.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результатів голосування ООН.

Нетаньяху також доручив Міністерству закордонних справ Ізраїлю протягом місяця переглянути взаємини з ООН, в тому числ ті, що стосуються фінансування організацій під егідою ООН.