У МЗС Німеччини сподіваються на зближення США з Росією не за рахунок інтересів України та ЄС

Зігмар Габріель сподівається, що нормалізація відносин між Вашингтоном і Кремлем позитивно позначиться на розвитку ситуації в Україні.

Габріель вважає, що зближення США з РФ може піти на користь Україні Flickr/Sérgio Crahan

Міністр закордонних справ Німеччинивисловив надію, що США і Росія домовляться щодо нормалізації відносин, але не за рахунок інтересів Європейського Союзу та України, передає Deutsche Welle

"Але якщо буде зниження напруженості між цими двома світовими державами, то це буде добре для розвитку події в Сирії, для розвитку подій в Україні", – заявив керівник МЗС ФРН після повернення зі США в неділю, 5 лютого.

За словами Габріеля, Білий дім поки що перебуває в пошуку нової стратегії у відносинах з Кремлем.

"Для нас, німців і європейців, все ясно: ми не можемо терпіти, що одна країна в Європі змінює кордони, як це зробила Росія. Американці бачать це так само", – підкреслив міністр.

Коментуючи ситуацію в Авдіївці, Габріель зазначив, що відповідальність за ескалацію лежить на обох сторонах конфлікту.

Як повідомлялося, раніше Трамп заявив, що поважає Путіна і готовий співпрацювати з РФ для спільної боротьби з міжнародним тероризмом.

"Я поважаю його. Я багатьох людей поважаю. Це не означає, що я збираюся жити з ним. Я кажу, що краще ладнати з Росією, ніж ні, і якщо Росія допомагає нам у боротьбі проти бойовиків ІДІЛ, що є головним протистоянням, а також ісламським тероризмом у всьому світі – це хороша річ", – сказав Трамп в інтерв'ю журналісту Біллу О'Рейлі.

Нагадаємо, раніше США послабили санкції проти ФСБ Росії. Тепер можна здійснювати "деякі види операцій із ФСБ", які раніше були заборонені. Зокрема, дозволені операції щодо ліцензування експорту в області електроніки. Пізніше в Білому домі назвали пом'якшення санкцій проти ФСБ "формальними діями".