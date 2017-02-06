У МЗС Німеччини сподіваються на зближення США з Росією не за рахунок інтересів України та ЄС

Зігмар Габріель сподівається, що нормалізація відносин між Вашингтоном і Кремлем позитивно позначиться на розвитку ситуації в Україні.
"Але якщо буде зниження напруженості між цими двома світовими державами, то це буде добре для розвитку події в Сирії, для розвитку подій в Україні", – заявив керівник МЗС ФРН після повернення зі США в неділю, 5 лютого.
За словами Габріеля, Білий дім поки що перебуває в пошуку нової стратегії у відносинах з Кремлем.
"Для нас, німців і європейців, все ясно: ми не можемо терпіти, що одна країна в Європі змінює кордони, як це зробила Росія. Американці бачать це так само", – підкреслив міністр.
Коментуючи ситуацію в Авдіївці, Габріель зазначив, що відповідальність за ескалацію лежить на обох сторонах конфлікту.
Як повідомлялося, раніше Трамп заявив, що поважає Путіна і готовий співпрацювати з РФ для спільної боротьби з міжнародним тероризмом.
"Я поважаю його. Я багатьох людей поважаю. Це не означає, що я збираюся жити з ним. Я кажу, що краще ладнати з Росією, ніж ні, і якщо Росія допомагає нам у боротьбі проти бойовиків ІДІЛ, що є головним протистоянням, а також ісламським тероризмом у всьому світі – це хороша річ", – сказав Трамп в інтерв'ю журналісту Біллу О'Рейлі.
Нагадаємо, раніше США послабили санкції проти ФСБ Росії. Тепер можна здійснювати "деякі види операцій із ФСБ", які раніше були заборонені. Зокрема, дозволені операції щодо ліцензування експорту в області електроніки. Пізніше в Білому домі назвали пом'якшення санкцій проти ФСБ "формальними діями".Deutsche Welle (Українська редакція)