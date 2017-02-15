У Мінську домовилися про відвід важких озброєнь в Донбасі до 20 лютого

Заборонені Мінськими домовленостями озброєння повинні бути відведені через п'ять днів.
"Сьогодні досягнуто угоду про розведення засобів, заборонених Мінськими домовленостями, до 20 лютого", - заявив Сайдик в Мінську.
За його словами, на сьогоднішньому засіданні особливу увагу було приділено повного припинення вогню на лінії зіткнення.
У даній зв'язку Сайдик зазначив, що з часу попереднього засідання ТКГ обсяг військових дій в зоні конфлікту значно скоротився.
Крім того, за словами Сайдика, серед політичних тем дискусії в середу в Мінську була "формула Штайнмаєра".
Засідання учасників ТКГ щодо врегулювання ситуації в Донбасі пройшло у середу, 15 лютого, в Мінську.
Як повідомлялося, 15 лютого російська армія в Донбасі 24 рази порушила режим припинення вогню в Донбасі.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,