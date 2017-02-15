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У Мінську домовилися про відвід важких озброєнь в Донбасі до 20 лютого

15 лютого в 19:38

Заборонені Мінськими домовленостями озброєння повинні бути відведені через п'ять днів.

Мартин Сайдик
Представник ОБСЄ розповів про результати переговорів у Мінську
На переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовилися відвести важку техніку від лінії розмежування в Донбасі до 20 лютого, повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдик.

"Сьогодні досягнуто угоду про розведення засобів, заборонених Мінськими домовленостями, до 20 лютого", - заявив Сайдик в Мінську.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні особливу увагу було приділено повного припинення вогню на лінії зіткнення.

У даній зв'язку Сайдик зазначив, що з часу попереднього засідання ТКГ обсяг військових дій в зоні конфлікту значно скоротився.

Крім того, за словами Сайдика, серед політичних тем дискусії в середу в Мінську була "формула Штайнмаєра".

Засідання учасників ТКГ щодо врегулювання ситуації в Донбасі пройшло у середу, 15 лютого, в Мінську.

Як повідомлялося, 15 лютого російська армія в Донбасі 24 рази порушила режим припинення вогню в Донбасі.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги мінування Донбас
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