У Ляшка заявили про позбавлення громадянства не тільки Артеменка, а й Боровика

Депутат-"радикал" Лінько опублікував фотокопію відповідного документа.
У підтвердженні своїх слів Лінько у четвер, 4 травня, опублікував на своїй сторінці фотокопію відповідного документа, датованого 29 квітня. Підпис президента на документі не видно.
Крім Артеменка й Боровика у списку також фігурують Денис Новгородський, Лілія Юзич і Оксана Нусс.
Сам Боровик у коментарі "Українській правді" заявив, що вважає безпідставним і незаконним ймовірне рішення про припинення українського громадянства.
"Українські органи до мене не зверталися, і питання мого громадянства ніхто, крім німецького уряду, зі мною не обговорював. Причин для позбавлення мене українського громадянства немає - після надання мені українського громадянства я друге громадянство не брав і на службі у закордонних країн не був. Тому якщо президент дійсно щось підписав, це неконституційно", – наголосив Боровик.
Він також повідомив, що з червня минулого року перебуває за кордоном і поки що не збирається повертатися до України через побоювання кримінального переслідування за політичними мотивами.
"У червні минулого року, коли я був у відрядженні в Європі, мені повідомили, що СБУ готує провокацію в одеському аеропорту - якісь звинувачення і підписку про невиїзд. Тоді я вирішив до України не повертатися", – пояснив Боровик.
Нагадаємо, 7 травня голова парламентської партії "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства Артеменка. У той же час, член комісії при президентові з питань громадянства Валерій Пацкан повідомив, що питання Артеменка комісією ще не розглядалося.DT.UA , Українська правда ,