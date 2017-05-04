У Ляшка заявили про позбавлення громадянства не тільки Артеменка, а й Боровика

Депутат-"радикал" Лінько опублікував фотокопію відповідного документа.

Боровик вважає вважає безпідставним і незаконним ймовірне рішення про позбавлення його українського громадянства

Член парламентської фракції Радикальної партії Дмитро Лінько стверджує, що президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства народного депутатата ще чотирьох осіб. Серед них – депутат Одеської міськради і близький соратник Міхеїла Саакашвілі

У підтвердженні своїх слів Лінько у четвер, 4 травня, опублікував на своїй сторінці фотокопію відповідного документа, датованого 29 квітня. Підпис президента на документі не видно.

Крім Артеменка й Боровика у списку також фігурують Денис Новгородський, Лілія Юзич і Оксана Нусс.

Сам Боровик у коментарі "Українській правді" заявив, що вважає безпідставним і незаконним ймовірне рішення про припинення українського громадянства.

"Українські органи до мене не зверталися, і питання мого громадянства ніхто, крім німецького уряду, зі мною не обговорював. Причин для позбавлення мене українського громадянства немає - після надання мені українського громадянства я друге громадянство не брав і на службі у закордонних країн не був. Тому якщо президент дійсно щось підписав, це неконституційно", – наголосив Боровик.

Він також повідомив, що з червня минулого року перебуває за кордоном і поки що не збирається повертатися до України через побоювання кримінального переслідування за політичними мотивами.

"У червні минулого року, коли я був у відрядженні в Європі, мені повідомили, що СБУ готує провокацію в одеському аеропорту - якісь звинувачення і підписку про невиїзд. Тоді я вирішив до України не повертатися", – пояснив Боровик.

Нагадаємо, 7 травня голова парламентської партії "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства Артеменка. У той же час, член комісії при президентові з питань громадянства Валерій Пацкан повідомив, що питання Артеменка комісією ще не розглядалося.