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У Луценка вказали на політичну складову в знятті Януковича з розшуку Інтерполу

4 травня в 22:29

На рішення Інтерполу може впливати те, що його очолили представники Росії та Китаю.

Віктор Янукович
З бази даних Інтерполу видалили червону картку на Януковича
У припиненні міжнародного розшуку Інтерполом екс-президента України Віктора Януковича є політична складова, заявив заступник генпрокурора Євген Єнін.

Заступник голови ГПУ нагадав, що нещодавно керівництво Інтерполу зазнало жорсткої критики з боку ПАРЄ. Зокрема, йшлося про необґрунтоване збільшення кількості червоних карток і спроби деяких представників Інтерполу зловживати його можливостями.

"Ми зіткнулися з банальною ситуацією, коли організація намагається здаватися святішою за Папу Римського", – заявив Єнін в ефірі "5 каналу" в четвер, 4 травня.

Прокурор додав, що керівні посади в Інтерполі зайняли представники Росії та Китаю, і це також могло вплинути на ухвалення рішення про зняття з розшуку Януковича і деяких представників його режиму.

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Нагадаємо, 3 травня стало відомо, що інформація про екс-президента Віктора Януковича і його сина Олександра була вилучена з бази даних Інтерполу. Таким чином, міжнародний розшук Януковича був скасований.

Крім того, Інтерпол зняв з розшуку колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького, екс-голову Адміністрації президента Сергія Клюєва, а також відмовився оголошувати в міжнародний розшук народного депутата Олександра Онищенка.

У Генпрокуратурі пояснили дії Інтерполу недосконалістю українського кримінально-процесуального законодавства і пообіцяли оскаржити скасування розшуку Януковича.

За матеріалами: 5 канал
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Теги Янукович розшук Інтерпол держзрада суд
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