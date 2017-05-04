У Луценка вказали на політичну складову в знятті Януковича з розшуку Інтерполу

На рішення Інтерполу може впливати те, що його очолили представники Росії та Китаю.

З бази даних Інтерполу видалили червону картку на Януковича

У припиненні міжнародного розшуку Інтерполом екс-президента Україниє політична складова, заявив заступник генпрокурора Євген Єнін.

Заступник голови ГПУ нагадав, що нещодавно керівництво Інтерполу зазнало жорсткої критики з боку ПАРЄ. Зокрема, йшлося про необґрунтоване збільшення кількості червоних карток і спроби деяких представників Інтерполу зловживати його можливостями.

"Ми зіткнулися з банальною ситуацією, коли організація намагається здаватися святішою за Папу Римського", – заявив Єнін в ефірі "5 каналу" в четвер, 4 травня.

Прокурор додав, що керівні посади в Інтерполі зайняли представники Росії та Китаю, і це також могло вплинути на ухвалення рішення про зняття з розшуку Януковича і деяких представників його режиму.

Нагадаємо, 3 травня стало відомо, що інформація про екс-президента Віктора Януковича і його сина Олександра була вилучена з бази даних Інтерполу. Таким чином, міжнародний розшук Януковича був скасований.

Крім того, Інтерпол зняв з розшуку колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького, екс-голову Адміністрації президента Сергія Клюєва, а також відмовився оголошувати в міжнародний розшук народного депутата Олександра Онищенка.

У Генпрокуратурі пояснили дії Інтерполу недосконалістю українського кримінально-процесуального законодавства і пообіцяли оскаржити скасування розшуку Януковича.