Топ Новини
<
>

У Клімкіна німецькому послу пояснили неможливість виборів e ОРДЛО до виводу російських військ

7 лютого в 21:03

З Ернстом Райхелем провели бесіду в МЗС України.

Эрнст Райхель
З послом Німеччини в Україні поговорили про вибори в Донбасі
gazetatema.net
У Міністерстві закордонних справ України провели бесіду із послом Німеччини Ернстом Райхелем, під час якої йому вказали на неможливість проведення виборів у Донбасі до виведення російських військ з окупованої території.

"7 лютого посол ФРН в Україні Ернст Райхель був запрошений до МЗС України. Під час зустрічі німецькому дипломатові вказали на неприпустимість проведення виборів на окупованих територіях Донбасу в присутності російських окупаційних військ", – повідомила прес-служба українського зовнішньополітичного відомства за підсумками зустрічі.

Під час зустрічі дипломату була озвучена офіційна позиція Києва: вибори повинні проходити тільки після виведення з України російських збройних сил, а також при забезпеченні таких передумов безпеки, які б дозволили проведення на Донбасі вільних і демократичних виборів із дотриманням стандартів ОБСЄ та українського законодавства.

"При цьому в Україні високо цінують зусилля офіційного Берліна, у тому числі в "нормандському форматі," спрямовані на повернення миру на Донбас і припинення російської агресії проти України", – підкреслили в МЗС.

Читайте також: ОРДЛО можуть отримати "спецстатус" у разі виборів за міжнародними стандартами – Райхель

Раніше посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що вибори в Донбасі можуть пройти і без виводу російських військ. При цьому він посилається на досвід НДР, де останні вибори відбулися з присутністю радянських військ, але призвели до зміни влади.

Група депутатів Верховної Ради вирішила бойкотувати святкування 25-річчя посольства Німеччини в Україні після скандальної заяви посла Німеччини.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Україна ФРН посол вибори ОРДЛО Донбас
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.26
EUR 29.20
Останні новини