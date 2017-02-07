У Клімкіна німецькому послу пояснили неможливість виборів e ОРДЛО до виводу російських військ

З Ернстом Райхелем провели бесіду в МЗС України.

З послом Німеччини в Україні поговорили про вибори в Донбасі gazetatema.net

У Міністерстві закордонних справ України провели бесіду із, під час якої йому вказали на неможливість проведення виборів у Донбасі до виведення російських військ з окупованої території.

"7 лютого посол ФРН в Україні Ернст Райхель був запрошений до МЗС України. Під час зустрічі німецькому дипломатові вказали на неприпустимість проведення виборів на окупованих територіях Донбасу в присутності російських окупаційних військ", – повідомила прес-служба українського зовнішньополітичного відомства за підсумками зустрічі.

Під час зустрічі дипломату була озвучена офіційна позиція Києва: вибори повинні проходити тільки після виведення з України російських збройних сил, а також при забезпеченні таких передумов безпеки, які б дозволили проведення на Донбасі вільних і демократичних виборів із дотриманням стандартів ОБСЄ та українського законодавства.

"При цьому в Україні високо цінують зусилля офіційного Берліна, у тому числі в "нормандському форматі," спрямовані на повернення миру на Донбас і припинення російської агресії проти України", – підкреслили в МЗС.

Раніше посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що вибори в Донбасі можуть пройти і без виводу російських військ. При цьому він посилається на досвід НДР, де останні вибори відбулися з присутністю радянських військ, але призвели до зміни влади.

Група депутатів Верховної Ради вирішила бойкотувати святкування 25-річчя посольства Німеччини в Україні після скандальної заяви посла Німеччини.