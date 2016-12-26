У Кабміні сподіваються на візит Гройсмана до Ізраїлю в 2017 році

У МЗС запевнили, що українська сторона ретельно готувалася до голосування за резолюцію Ради Безпеки ООН.

Після відмови Нетаньяху Гройсман переніс офіційний візит в Ізраїль на невизначений термін Василь Артюшенко, DT.UA

У Міністерстві закордонних справ України висловили сподівання, що в 2017 році відбудеться офіційний візит прем'єр-міністрадо Ізраїлю.

"Нехай емоції вляжуться, це дозволить нам забезпечити прогрес у конкретних питаннях. І тоді візит прем'єр-міністра буде ще більш результативним, ніж він був би сьогодні, у день 25-річчя дипломатичних відносин між нашими країнами", – заявив директор Департаменту країн Близького Сходу та Африки МЗС Андрій Заєць у ефірі "5 каналу" увечері в понеділок, 26 грудня.

Він також запевнив, що українська сторона ретельно готувалася до голосування за резолюцію Ради Безпеки ООН щодо будівництва поселень на західному ьерегу річки Йордан.

"Були зважені всі "за" і "проти" і в результаті було прийнято рішення керівництвом, яке було реалізовано постійним представником України в ООН", – наголосив Заєць.

Як повідомлялося, Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху дав розпорядження скасувати запланований візит в країну прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана через голосування України в Раді безпеки ООН. Голова українського уряду переніс офіційний візит до Тель-Авіву на невизначений термін.

За даними ізраїльських ЗМІ, Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі відносини з представниками 12 країн, у тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резолюцію Ради Безпеки ООН 23 грудня.