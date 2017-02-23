У Кабміні презентували план деокупації Криму

Експерти і представники громадянського суспільства можуть вносити свої пропозиції щодо плану до 10 березня.

В уряді занепокоїлися реінтеграцією Криму до конституційного простору України Василь Артюшенко, DT.UA

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб презентувало план заходів з деокупації та реінтеграціїта Севастополя.

"Метою плану заходів є забезпечення дотримання прав і свобод громадян України – внутрішньо переміщених осіб, забезпечення дотримання прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території і реінтеграція Криму та його населення до єдиного конституційного простору України", – заявив перший заступник голови відомства Юсуф Куркчі на круглому столі в міністерстві у вівторок, 21 лютого.

Заступник міністра пояснив, що план перебуває на стадії доопрацювання і запропонував представникам громадських організацій та експертного середовища вносити свої пропозиції до 10 березня. Після цього документ буде направлено на погодження до відповідних органів виконавчої влади, повідомляє прес-служба міністерства.

Детальніше про найважливіші кроки, які повинна зробити українська влада для полегшення становища жителів окупованого Криму, читайте в статті Валентини Самар "Темник" для влади" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".