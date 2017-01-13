У Кабміні підтвердили перенесення візиту Байдена на 16 січня

Український прем'єр зустрінеться з віце-президентом США в понеділок.
Як повідомляється на офіційному сайті Кабміну, зустріч відбудеться о 7:30, у Клубі Кабінету Міністрів України.
У той же час, на офіційному сайті Президента України анонс зустрічі Порошенка з Байденом поки що залишився без змін - вона запланована на 15 січня.
Раніше ЗМІ повідомляли, що віце-президент США Джозеф Байден переніс запланований на 15 січня візит в Україну на один день.
Джозеф Байден прибуде з офіційним візитом до Києва, де у нього заплановані зустрічі з президентом України Петром Порошенком та прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.
Як повідомила прес-служба Білого дому у четвер, 12 січня, візит Байдена в Україну є свідченням підтримки США незалежності України, її демократичного розвитку, процвітання та безпеки".
Візит також приурочено до 25 річниці дипломатичних відносин Києва та Вашингтона.DT.UA