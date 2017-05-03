У ГПУ пообіцяли оскаржити скасування Інтерполом розшуку Януковича

Горбатюк пов'язав скасування розшуку побіжного екс-президента з недосконалістю українського законодавства.
Горбатюк уточнив, що рішення про зняття Януковича з розшуку було прийнято Комісією з контролю за файлами Інтерполу на початку березня, а в квітні Інтерпол повідомив про це ГПУ. При цьому українських правоохоронців попередили про конфіденційність інформації і про заборону її розголошення.
За словами прокурора, рішення Інтерполу обумовлено не недоліками доказової бази або процесуальними порушеннями слідчих органів, а недоліками українського законодавства про обрання запобіжного заходу щодо розшукуваних осіб та статусу підозрюваного.
Аналогічну позицію озвучив заступник генпрокурора Євген Єнін.
"Постанова суду про дозвіл на затримання з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не вважаються постановою про утримання підозрюваного / обвинуваченого під вартою", – написав заступник голови ГПУ на своїй сторінці в Facebook ввечері середу, 3 травня.
А згідно з правилами Інтерполу, особа, щодо якого обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, не може бути оголошено в міжнародний розшук.
"Окремі районні суди Києва відмовляються виносити постанови про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без участі підозрюваного. У той же час, зазначені рішення Інтерполу не мають жодного значення для початку судового процесу за обвинуваченням Януковича в державній зраді, який розпочнеться 4 травня", – підкреслив Єнін.
"На сьогоднішній день висновки Інтерполу обробляються, за результатами чого буде прийнято рішення про подальші дії і, зокрема, можливого внесення змін у чинне законодавство", – йдеться в повідомленні прес-служби ГПУ.
Нагадаємо, 3 травня стало відомо, що інформація про екс-президента Віктора Януковича і його сина Олександра була вилучена з бази даних Інтерполу. Таким чином, міжнародний розшук Януковича був скасований.
Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що судовий процес над екс-президентом України Віктором Януковичем, якого звинувачують у державній зраді, розпочнеться 4 травня.
Перед цим президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення поправок до Кримінально-процесуального кодексу, які будуть використані для процедури заочного засудження, в тому числі, екс-президента-втікача Віктора Януковича.DT.UA