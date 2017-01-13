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У Freedom House розкритикували рішення української влади про заборону "Дождя"

13 січня в 15:02

Українцям важливо отримувати інформацію про країну-агресора від одного з небагатьох російських незалежних ЗМІ, переконані правозахисники.

Телеканал Дождь
Правозахисники з Freedom House вважають, що українцям потрібен "Дождь"
Дождь
Рішення української влади про заборону російського телеканалу "Дождь" обмежує українців у виборі точки зору, заявив віце-президент міжнародних програм правозахисної організації Freedom House Роберт Герман.

"Урядова заборона трансляції "Дощу" – це цензура, що обмежує українцям доступ до вибору точки зору", – зазначається в його заяві, оприлюдненій Freedom House у зв'язку з рішенням Нацради з телебачення та радіомовлення про припинення трансляції телеканалу в Україні.

"У зв'язку з окупацією російськими військами частини України, життєво необхідно, щоб українці отримали доступ до незалежного висвітлення подій в Росії і одного з небагатьох незалежних ЗМІ", – вказується в повідомленні.

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Напередодні, 12 січня, Національна рада по телебаченню і радіомовленню зобов'язав українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь".

Протягом 2016 року Нацрада неодноразово фіксувала порушення українського законодавства з боку телеканалу. Зокрема, в його ефірі була присутня російська реклама, а журналісти телеканалу незаконно відвідували аннексированный Крим з території Росії.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія Україна заборона
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