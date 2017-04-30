У БПП не підтвердили припинення громадянства Артеменка

Президент зможе винести рішення щодо Артменка після висновку комісії з питань громадянства.

Комісія при президентові не розглядала питання про громадянство Артеменка

Питання про припинення українського громадянства позафракційного народного депутата Андрія Артеменка ще не розглядалося Комісією з питань громадянства при президенті.

Як повідомив член комітету, народний депутат від БПП Валерій Пацкан, дане питання не було включено до порядку денного засідання, що відбулося минулого тижня.

"Була комісія минулого тижня, де не розглядали питання пана Артеменка. Він також звернувся до мене як до члена комісії з листом. Але відповіді у мене поки немає", – пояснив політик в ефірі телеканалу "112. Україна" увечері в неділю, 30 квітня.

Пацкан додав, що президент зможе прийняти рішення щодо Артеменка після відповідних висновків комісії. При цьому він заявив про необхідність внесення змін у законодавство про припинення українського громадянства осіб з множинним громадянством.

Раніше в неділю глава парламентської партії "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства Артеменка.

Нагадаємо, 19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції "Радикальної партії" Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

20 лютого фракція "Радикальної партії" прийняла рішення про виключення Артеменка зі свого складу.

Генпрокуратура відкрила щодо Артеменка кримінальне провадження за статтею 111 КК (державна зрада), а також ініціювала процедуру припинення його громадянства.