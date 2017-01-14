У 2016 році сім облрад ухвалили незаконні рішення про "договірні відносини" між Києвом та регіонами

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Подібні рішення є нікчемними з моменту ухвалення, але можуть використовуватися для дестабілізації ситуації в країні.

В ході децентралізації кілька облрад серйозно перевищили свої повноваження

В минулому році сім обласних рад перевищили свої повноваження, ухваливши рішення, що передбачають встановлення "договірних відносин у розподілі повноважень" між державою і регіонами.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Анатолій Ткачук. За його словами, децентралізація, незважаючи на всю свою значущість та досягнуті успіхи, несе ризики прийняття органами місцевого самоврядування незаконних, небезпечних для української державності рішень.

"Упродовж 2016 року сім обласних рад ухвалили рішення, які відверто виходять за межі їх повноважень і передбачають встановлення "договірних відносин у розподілі повноважень" між державою і регіонами, що фактично означає "федералізацію", а реально — розпад держави", - зазначив він.

Автор вказує, що дані рішення є нікчемними з моменту прийняття, але все одно можуть бути використані для подальшого розхитування ситуації в Україні.

"Якомога швидша реалізація частини 2 статті 144 Конституції України — щодо встановлення процедур припинення рішень органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України — стає завданням номер один на весняну сесію Верховної Ради України", - підсумовує Ткачук.

Детальніше про проблеми та перспективи реформи децентралізації в 2017 році читайте у статті Анатолія Ткачука "Про децентралізацію, успіхи, ризики і роль парламенту" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".