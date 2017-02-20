Турчинов закликав не прикривати політичний екстремізм пам'яттю героїв Небесної сотні

Подвиг героїв нагадує про відповідальність українців за свою країну, підкреслив секретар РНБО.

Турчинов закликав думати про долю країни, а не про політичну кон'юнктуру palinchak / Depositphotos

Пам'яттю героїв Революції гідності не можна прикривати політичну кон'юнктуру і екстремізм, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов у своєму зверненні з нагоди Дня пам'яті героїв

В повідомленні прес-служби відомства Турчинов зазначає, що подвиг героїв Революції гідності нагадує про відповідальність за свою країну, а також про те, що за право бути вільними людьми необхідно боротися.

"Важливо, щоб пам'яттю Героїв не прикривали політичну кон'юнктуру та екстремізм, так само як і бездіяльність та зраду. Герої Небесної Сотні віддали свої життя, щоб Україна жила і була незалежною, демократичною та європейською. Наш обов'язок - зробити все для цього!", – підкреслив він.

Напередодні, 19 лютого, прихильники торгової блокади окупованих районів Донецької та Луганської областей, серед яких ветерани АТО, бійці добровольчих батальйонів і народні депутати, встановили намет на розі вулиць Інститутської та Банкової, а також вступили в сутичку з поліцією.

Увечері того ж дня поліція затримала на акції протесту комбата "ОУН" Миколу Коханівського та ще кількох активістів. Затриманих доправили до Шевченківського райвідділу. Народний депутат від "Самопомочи" Семен Семенченко, у свою чергу, заявив, що поліція безпідставно застосувала фізичну силу до учасників акції, у тому числі, до народного депутата Єгора Соболєва.

Детальніше про значення і наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".