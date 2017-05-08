Турчинов у День пам'яті і примирення назвав війну в Донбасі "Вітчизняною"

На його думку, паралель між подіями 30-х років минулого століття і сьогоденням очевидна.

Турчинов на День пам'яті і примирення закликав не задобрювати агресорів. Сайт РНБО

Україна шанує пам'ять усіх, хто загинув у часи Другої світової війни, захищаючи її від "фашизму і сталінізму".

Про це йдеться у зверненні секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова з нагоди Дня пам'яті і примирення.

При цьому він провів паралель між сучасністю і подіями у Європі в 30-х роках, з яких почалася Друга світова війна.

"Поведінка та мотивація агресорів у всі часи однакова. Умиротворити його неможливо, і цивілізований світ має вирішити - чекати наступного кроку агресора, чи зупинити його. На це питання ми давно дали собі відповідь. Ця війна для нас також стала Вітчизняною, тому що ми захищаємо свою Вітчизну, свою Україну", - підкреслив Турчинов.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні відзначають День пам'яті і примирення. Свято відзначається в день капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року. Дні пам'яті та примирення, які проводяться 8 і 9 травня, були проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22 листопада 2004 року, приуроченої до 60-річчя закінчення Другої світової війни.