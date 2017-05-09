Трампу порекомендували спілкуватися з Порошенком перед зустрічами з Путіним

Сенатори порадили президенту США віддавати перевагу союзників і партнерів.
"В той час, як Ваша адміністрація продовжує розробляти політику просування американських інтересів національної безпеки та зовнішньої політики, ми настійливо рекомендуємо вам залучити наших традиційних союзників і визначити пріоритет для зустрічей з іноземними лідерами країн, з якими ми поділяємо історичні зв'язки, демократичні цінності та спільні інтереси", - зазначили сенатори.
Вони підкреслили, що багато американські союзники в Європі "з тривогою" очікують позиції адміністрації Трампа про зобов'язання США перед НАТО та іншими установами, які зберігають міжнародний порядок. Також сенатори стурбовані агресією Росії щодо України.
"Разом з нашими найбільш прихильними союзниками в Європі, ми як і раніше стурбовані тривалою військовою агресією Росії у східній Україні і окупацією Криму", - зазначили сенатори. На їхню думку, агресія Росії по відношенню до України може мати далекосяжні наслідки для союзників і інтересів США в регіоні.
"У зв'язку з цим ми настійно рекомендуємо Вам зустрітися з високопоставленими керівниками України, в тому числі президентом Петром Порошенком, перед будь-якими офіційними зустрічами з керівництвом Росії, включаючи президента РФ Володимира Путіна", - зазначили в листі сенатора.
Така зустріч, зазначають автори листа, "направить потужний сигнал про те, що Сполучені Штати і надалі вважають пріоритетом наші відносини з союзниками і будуть зберігати наші зобов'язання щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в умовах тривалої агресії".
Свої підписи під листом поставили сенатори Роберт Менендес, Джон Маккейн, Роберт Кейсі-молодший, Джеймс Інхоф, Джин Шахін, Роберт Портман.
Нагадаємо, що Трамп поки не зустрічався особисто як з Порошенком, так і з Путіним.
Президент Council on Foreign Relations Річард Хаасс писав на сторінках USA Today, що у США є чотири причини перейматися війною в Україні. І перша з них полягає в тому, що вторгнення Росії в Україну порушує основний принцип міжнародних відносин: кордони країн не повинні змінюватися шляхом застосування військової сили. Це те, що Саддам Хуссейн спробував зробити у Кувейті в 1990-му році і це те, що Німеччина Адольфа Гітлера намагалася зробити під час Другої світової війни. Від виконання непорушності кордонів залежить, чи буде мир і порядок у світі.
Раніше, під час візиту до Москви держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що відносини між Сполученими штатами Америки і Росією не нормалізуються до повного врегулювання конфлікту на Сході України.Укрінформ