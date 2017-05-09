Трампу порекомендували спілкуватися з Порошенком перед зустрічами з Путіним

Сенатори порадили президенту США віддавати перевагу союзників і партнерів.

Трампу порекомендували говорити спочатку з Порошенком, а птму з Путіним Сайт президента України

Група американських сенаторів, що представляють як Республіканську, так і Демократичну партії, звернулися до президента США Дональда Трампа з відкритим листом, в якому рекомендували при реалізації зовнішньої політики віддавати перевагу союзникам і партнерам, а вже після цього контактувати з Росією, яка є країною-агресором. Копія листа розміщена на офіційній сторінці сенатора Роберта Портмана, передає Укрінформ.

"В той час, як Ваша адміністрація продовжує розробляти політику просування американських інтересів національної безпеки та зовнішньої політики, ми настійливо рекомендуємо вам залучити наших традиційних союзників і визначити пріоритет для зустрічей з іноземними лідерами країн, з якими ми поділяємо історичні зв'язки, демократичні цінності та спільні інтереси", - зазначили сенатори.

Вони підкреслили, що багато американські союзники в Європі "з тривогою" очікують позиції адміністрації Трампа про зобов'язання США перед НАТО та іншими установами, які зберігають міжнародний порядок. Також сенатори стурбовані агресією Росії щодо України.

"Разом з нашими найбільш прихильними союзниками в Європі, ми як і раніше стурбовані тривалою військовою агресією Росії у східній Україні і окупацією Криму", - зазначили сенатори. На їхню думку, агресія Росії по відношенню до України може мати далекосяжні наслідки для союзників і інтересів США в регіоні.

"У зв'язку з цим ми настійно рекомендуємо Вам зустрітися з високопоставленими керівниками України, в тому числі президентом Петром Порошенком, перед будь-якими офіційними зустрічами з керівництвом Росії, включаючи президента РФ Володимира Путіна", - зазначили в листі сенатора.

Така зустріч, зазначають автори листа, "направить потужний сигнал про те, що Сполучені Штати і надалі вважають пріоритетом наші відносини з союзниками і будуть зберігати наші зобов'язання щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в умовах тривалої агресії".

Свої підписи під листом поставили сенатори Роберт Менендес, Джон Маккейн, Роберт Кейсі-молодший, Джеймс Інхоф, Джин Шахін, Роберт Портман.

Нагадаємо, що Трамп поки не зустрічався особисто як з Порошенком, так і з Путіним.

Президент Council on Foreign Relations Річард Хаасс писав на сторінках USA Today, що у США є чотири причини перейматися війною в Україні. І перша з них полягає в тому, що вторгнення Росії в Україну порушує основний принцип міжнародних відносин: кордони країн не повинні змінюватися шляхом застосування військової сили. Це те, що Саддам Хуссейн спробував зробити у Кувейті в 1990-му році і це те, що Німеччина Адольфа Гітлера намагалася зробити під час Другої світової війни. Від виконання непорушності кордонів залежить, чи буде мир і порядок у світі.

Раніше, під час візиту до Москви держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що відносини між Сполученими штатами Америки і Росією не нормалізуються до повного врегулювання конфлікту на Сході України.