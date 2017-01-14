Трамп заявив про намір зберегти введені Обамою санкції проти Росії

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Обраний президент США назвав одну з умов можливого скасування санкцій.

Трамп поки залишить в силі санкції проти Росії palinchak / Depositphotos

Обраний президент США Дональд Трамп має намір залишити в силі санкції щодо Росії, введені адміністрацією Барака Обами, але вже назвав умову їх можливого скасування чи послаблення.

він висловив в інтерв'ю, опублікованому в п'ятницю газетою The Wall Street Journal, пише російське агентство ТАСС.

Трамп заявив, що збереже санкції "принаймні протягом деякого часу".

Що стосується їх скасування, то, за словами Трампа, це можливо, якщо Москва доведе свою користь у боротьбі з тероризмом, а також у досягненні інших цілей, які важливі для США, сказано в повідомленні. "Якщо ти ладишь з Росією і Росія дійсно допомагає нам, навіщо кому б то не було зберігати санкції, якщо хтось робить дійсно хороші речі?" – сказав Трамп.

Як повідомлялося, в п'ятницю, 13 січня, президент США Барак Обама перед відходом у відставку продовжив ще на один рік дію розпорядження про введення санкцій проти Росії за її агресію проти України.

29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес.