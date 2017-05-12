Трамп закликав Україну і Росію "будувати світ"

Президент США коротко прокоментував зустрічі з Клімкіним і Лавровим.

Трамп коротко повідомив про зустріч з главою МЗС України Посольство України в СШАFacebook

Президент США Дональд Трамп закликав Україну і Россиию "будувати світ", опублікувавши на своїй сторінці в Twitter фото із зустрічей з міністрами закордонних справ України Павлом Клімкіним і РФ Сергієм Лавровим.

"За один день, я зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Давайте будувати мир!", - написав Трамп.

Yesterday, on the same day - I had meetings with Ukrainian Foreign Minister Tony Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 травня 2017 р.

11 травня глава МЗС України зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майклом Пенсія. Клімкін під час візиту у Вашингтон обговорював можливість залучення США до нормандскому формату.