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Трамп закликав Україну і Росію "будувати світ"

12 травня в 03:38

Президент США коротко прокоментував зустрічі з Клімкіним і Лавровим.

климкин трамп
Трамп коротко повідомив про зустріч з главою МЗС України
Посольство України в СШАFacebook
Президент США Дональд Трамп закликав Україну і Россиию "будувати світ", опублікувавши на своїй сторінці в Twitter фото із зустрічей з міністрами закордонних справ України Павлом Клімкіним і РФ Сергієм Лавровим.

"За один день, я зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Давайте будувати мир!", - написав Трамп.

Читайте також: Клімкін у Вашингтоні обговорював залучення США до нормандскому формату

11 травня глава МЗС України зустрівся з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майклом Пенсія. Клімкін під час візиту у Вашингтон обговорював можливість залучення США до нормандскому формату.

За матеріалами: DT.UA
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