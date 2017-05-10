Тіллерсон стане адвокатом України в переговорах з Росією – Клімкін

Глава МЗС України припустив, що США можуть стати учасниками переговорів у Нормандському форматі.

Клімкін сподівається на підтримку головного американського дипломата facebook.com/UkraineMFA

Держсекретар США Рекс Тіллерсон добре поінформований про агресію Росії щодо України, в зв'язку з чим виступить свого роду адвокатом нашої країни на переговорах з РФ. Також США можуть приєднатися до України, Німеччини та Франції для участі у переговорах з Росією у "нормандському форматі", заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який зараз знаходиться в США, повідомляє "ТСН".

"Він (Тіллерсон – ред.) зараз просто розуміє загальну логіку нашої спільної позиції, але й усвідомлює деталі. Зараз справа за тим, щоб він тиснув на Лаврова (главу МЗС РФ – ред.), я дуже сподіваюся, що у нього це вийде. Ми дуже детально поговорили по телефону, можливо, варто зустрітися з результатами останніх контактів з російською стороною", – сказав Клімкін.

Клімкін сподівається на підтримку головного американського дипломата facebook.com/UkraineMFA

Нагадаємо, що зустріч Тіллерсона і Лаврова запланована на сьогодні, 10 травня. Можливо, Лаврова також прийме президент США Дональд Трамп.