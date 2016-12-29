Телеканал "1+1" заявляє про наміри Нацради забрати у нього ліцензію

Керівництво телеканалу бачить в цьому спробу рейдерського захоплення.

Телеканал "1+1" заявляє про спроби рейдерської атаки

Журналісти і керівництво телеканалу "1+1" звернулися з відкритим листом до президента України Петра Порошенка, голови Верховної ради Андрію Парубію і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням вплинути на дії Нацради з питань телебачення і радіомовлення, яка не видає телеканалу ліцензії на аналогове мовлення, повідомляється на сайті телеканалу.

Як наголошується в листі, 29 грудня 2016 року спливає останній день дії ліцензії на аналогове мовлення каналу "1+1". При цьому, як відзначають телевізійники, 15 грудня Нацрада одноголосно проголосувала за переоформлення та продовження ліцензії для каналу. Під час розгляду заявки, яка тривала 6 місяців, жодних офіційних претензій на адресу каналу не надходило. Останні два тижні телеканал з різних джерел отримує інформацію про спробу скасувати таке рішення та "здійснити рейдерське захоплення каналу".

"Ми здивовані і стурбовані тим, що Національна Рада, члени якого призначені безпосередньо Президентом і Верховною Радою, затягують процес виконання власного рішення. Протягом останніх двох тижнів з надійних джерел до нас надходили повідомлення, що саме Адміністрація Президента намагається вплинути на прийняття рішень Національною Радою і передати контроль над каналом в інші руки", - наголошується в листі.

За даними керівництва каналу, з боку Нацради до "1+1" не було жодних зауважень чи претензій.

"Тому ми не розуміємо, чому в день припинення дії аналогової ліцензії - 29.12 і після того, як ми здійснили оплату ліцензійного збору, ми все ще перебуваємо не тільки в ситуації невизначеності, але і перед загрозою відключення мовлення або призначення якого-небудь нового стороннього керівництва каналу "1+1", що є нонсенсом для приватної компанії", - заявили представники "1+1".

Як повідомлялося, медіагруппа "1+1" закриває проект іномовлення Ukraine Today.