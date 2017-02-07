Тарута запропонував обмежити право Порошенка на переговори щодо Донбасу

Без участі Верховної Ради неможливо досягти результатів. Делегацію для переговорів повинен сформувати парламент України.
Першим кроком до реалізації плану має стати "обмеження права президента України на проведення переговорів з питань мирного врегулювання в Донбасі", наголошується в статті Тарути для ZN.UA.
З цією метою необхідно чільну роль парламенту у відповідному переговорному процесі, вважає народний депутат. Як показує досвід імплементації Мінських угод, без участі парламенту України неможливо досягти позитивних результатів у мирному переговорному процесі.
"Верховна Рада повинна ініціювати створення державної делегації високого рівня за участю народних депутатів і представників виконавчої влади, яка на основі схваленого парламентом мандата буде вести переговори для встановлення стійкого миру на Донбасі і повернення тимчасово окупованих районів у правове поле України", - йдеться в статті.
Другим кроком має стати спеціальний закон, що визначає повноваження і обов'язки депутатів обласних та місцевих рад, обраних на виборах 2010 року на нині окупованих територіях Донецької і Луганської областей.
"Крок 3. Після прийняття в парламенті України плану "Три Основи" передати його на розгляд Ради Безпеки ООН і підписантів Будапештського Меморандуму з метою повномасштабного залучення відповідних міжнародних інституцій та ключових держав у його належну імплементацію", - йдеться в статті.
Докладніше читайте в статті Сергія Тарути "Мирний план для Донбасу "Три основи": Легітимність – Безпека – Довіра" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA