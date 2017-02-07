Тарута запропонував обмежити право Порошенка на переговори щодо Донбасу

Без участі Верховної Ради неможливо досягти результатів. Делегацію для переговорів повинен сформувати парламент України.

Тарута запропонував скоротити повноваження президента в частині переговорів щодо Донбасу Василь Артюшенко, DT.UA

Народний депутат України та колишній голова Донецької ОДАзапропонував план мирного врегулювання в Донбасі, який містить три основні частини: "легітимність", "безпека" і "довіра".

Першим кроком до реалізації плану має стати "обмеження права президента України на проведення переговорів з питань мирного врегулювання в Донбасі", наголошується в статті Тарути для ZN.UA.

З цією метою необхідно чільну роль парламенту у відповідному переговорному процесі, вважає народний депутат. Як показує досвід імплементації Мінських угод, без участі парламенту України неможливо досягти позитивних результатів у мирному переговорному процесі.

"Верховна Рада повинна ініціювати створення державної делегації високого рівня за участю народних депутатів і представників виконавчої влади, яка на основі схваленого парламентом мандата буде вести переговори для встановлення стійкого миру на Донбасі і повернення тимчасово окупованих районів у правове поле України", - йдеться в статті.

Другим кроком має стати спеціальний закон, що визначає повноваження і обов'язки депутатів обласних та місцевих рад, обраних на виборах 2010 року на нині окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

"Крок 3. Після прийняття в парламенті України плану "Три Основи" передати його на розгляд Ради Безпеки ООН і підписантів Будапештського Меморандуму з метою повномасштабного залучення відповідних міжнародних інституцій та ключових держав у його належну імплементацію", - йдеться в статті.

Докладніше читайте в статті Сергія Тарути "Мирний план для Донбасу "Три основи": Легітимність – Безпека – Довіра" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".