Свідчення в суді у справі про держзраду Януковича дадуть Яценюк, Аваков і Турчинов

Державне обвинувачення має намір залучити до процесу близько 100 свідків.

Свідчення проти Януковича дали близько 100 осіб

Прокуратура ініціює участь в судовому процесі про державну зраду екс-президентаблизько 100 свідків з числа колишніх і діючих посадових осіб.

Зокрема, свідчення мають дати колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-глава СБУ Валентин Наливайченко, секретар РНБО Олександр Турчинов, голова Верховної Ради Андрій Парубій, екс-депутат Державної Думи РФ Ілля Пономарьов.

"Це посадові особи, які займали свої посади раніше, зараз займають, це військовослужбовці, які проходили військову службу на території Автономної Республіки Крим", - повідомив військовий прокурор Руслан Кравченко в ефірі "5 каналу" у четвер, 4 травня.

Він уточнив, що вищеперелічені особи вже дали свідчення на етапі досудового слідства і будуть викликані до суду.

Раніше повідомлялось, що Оболонський райсуд Києва дозволив захисту колишнього президента-втікача Віктора Януковича організувати відеоконференцію для участі їх підзахисного в процесі судово і оголосив перерву до 18 травня.

Нагадаємо, під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції Гідності, генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в зраді.

Перебуваючий в Росії Янукович з 28 листопада 2016 року є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.