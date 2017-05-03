Судді Конституційного суду ініціювали переобрання голови КСУ

Баулін продовжує виконувати обов'язки голови, хоча термін його повноважень закінчився в березні.

Конституційним судом продовжує керувати суддя, який допоміг Януковичу узурпувати владу morozzz / Depositphotos

СуддіМикола Мельник, Сергій Сас, Ігор Сліденко і Станіслав Шевчук ініціювали проведення спеціального засідання КСУ з метою обрання нового голови.

З відповідним зверненням вони звернулися до в. о. голови КСУ Юрія Баулина. Копію документа оприлюднив народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Сергій Лещенко на своїй сторінці в Facebook увечері в середу, 3 травня.

У документі зазначено, що Баулін обіймав посаду голови суду до 18 березня, а з 19 березня – вона є вакантною. Згідно з регламентом КСУ, обрання нового голови має не пізніше ніж через два місяці після звільнення посади.

"Просимо вас визначити дату і час проведення зазначеного засідання Конституційного суду України до 19 травня 2017 року", – йдеться у зверненні.

Лещенко, в свою чергу, зазначив, що незважаючи на те, що термін його повноважень як голови КСУ минув, Баулін продовжує керувати судом як старший за віком суддя.

"Це зручна формула, оскільки Баулін на гачку у Банкової через кримінальну справи про узурпацію влади Януковичем", – зазначив політик.

Як відомо, шестеро досі діючих суддів КСУ працювали у складі суду на момент винесення рішення про розширення повноважень колишнього президента Віктора Януковича. Це – голова КС Юрій Баулін та судді Василь Бринцев, Сергій Вдовиченко, Михайло Гультай, Михайло Запорожець та Наталя Шаптала. За даними слідства, вони отримували гроші з "чорної каси" Партії регіонів.

Докладніше читайте в інтерв'ю Оксани Денисової з головою департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".