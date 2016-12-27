Суд зобов'язав НАБУ розслідувати реєстрацію кандидатури Онищенка на парламентських виборах 2014 року

НАБУ має внести до ЄРДР відомості про зловживання владою Охендовским і Жванією. Порошенко в рішенні суду не згадується.

НАБУ має внести до ЄРДР відомості про злочин, про який депутат-утікач повідомив журналістам Влад Содель / Апостроф

Солом'янський суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро розслідувати факти ймовірно незаконної реєстраціїкандидатом у депутати Верховної Ради на виборах 2014 року.

Копію рішення суду позафракційний народний депутат Віталій Купрій опублікував на своїй сторінці у Facebook ввечері у вівторок, 27 грудня. Згідно з рішенням, НАБУ має внести до Єдиного реєстру досудових розслідування відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (зловживання владою), яке ймовірно вчинили голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський і колишній народний депутат Давид Жванія.

Депутат Купрій подав заяву про скоєний злочин до НАБУ 15 грудня, після того, як Онищенко через ЗМІ заявив, що його кандидатуру в 2014 році зареєстрували за хабар. Проте детективи НАБУ, прийнявши заяву, не внесли відповідні відомості до ЄРДР.

Нагадаємо, 14 грудня Hromadske.ua опублікувало сюжет, в якому народний депутат Олександо Онищенко заявив, що заплатив за реєстрацію своєї кандидатури на виборах до Верховної Ради у 2014 році 6 мільйонів доларів.

Депутат-утікач нагадав, що ЦВК відмовилася його реєструвати, пославшись на недостатній час проживання на території України. Онищенко намагався оскаржити рішення Центрвиборчкому, але програв суд першої інстанції й апеляцію.

Тоді, нібито за порадою президента Петра Порошенка Онищенко звернувся за сприянням до народного депутата Давиду Жванії, який пообіцяв залагодити питання за хабар. За словами Онищенка, після передачі грошей Жванії Охендовський особисто взяв у нього документи та зареєстрував кандидатом у депутати у мажоритарному окрузі №93 у Київській області.

На "дивацтва" в реєстрації Онищенко в якості кандидата-самовисуванця на парламентських виборах 2014 року звернула увагу головний редактор DT.UA Юлія Мостова: "Онищенко протягом двох років був відсутній у країні більше ніж за 240 днів, що було порушенням вимоги до кандидата про необхідне п'ятирічне проживання на території України. ЦВК, на підставі документів, наданих до речі, за ініціативою СБУ, відмовила йому в реєстрації. Але чарівні сили допомогли любителю тривалих відряджень отримати рішення суду у свою користь".

Детальніше про "записах Онищенко" і наслідки їх передачі іноземним спецслужбам читайте в статті Юлії Мостової "Пірнають усі!" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".