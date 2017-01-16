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Суд залишив під вартою полковника Безъязикова до 8 лютого

16 січня в 23:19

Полковник категорично заперечує зв'язок з бойовиками "ДНР".

Безъязыков суд
Безъязикова залишили під арештом
Апеляційний суд Києва залишив полковника ВСУ Івана Безъязикова, звільненого влітку з полону бойовиків "ДНР", під вартою до 8 лютого.

Суд врахував думку прокуратури, що підсудний може втекти, якщо його відпустити зі слідчого ізолятора під домашній арешт, передає Hromadske.

Раніше державний обвинувач відкинув звинувачення адвокатів Безъязикова.

Прокуратура також вважає недоречним позицію захисту, що звинувачення у співпраці з бойовиками необґрунтовані.

"Свідчення зібрані в рамках закону. Свідки були попереджені про кримінальну відповідальність за неправдиві свідчення", - заявив прокурор Пересада.

16 січня, захист ЗСУ полковника Івана Безъязикова, звільнений влітку з полону бойовиків "ДНР", намагався оскаржити його арешт на два місяці у Апеляційному суду Києва.

Дружина Івана Безъязикова заявила, що раніше опубліковані Службою безпеки України записи телефонних розмов полковника і самої Маргарити з бойовиками "ДНР" "змонтовані".

Читайте також: Полковнику ЗСУ Без'язикову повідомили про підозру у державній зраді

Як повідомлялося, полковнику Збройних Сил України Івану Безъязикову слідчі Служби безпеки України за погодженням з працівниками Генеральної прокуратури України повідомили про підозру у державній зраді.

За матеріалами: Hromadske.TV
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Теги бойовики Україна ДНР суд прокуратура безпека арешт свідчення звинувачення полон апеляція Київ
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