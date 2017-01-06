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Суд заарештував житловий будинок та яхту Януковича

6 січня в 17:34

Майно колишнього президента заарештовано майже через три роки після його втечі з України.

Виктор Янукович
Вітрильник, квартиру та житловий будинок Януковича заарештували
Печерський районний суд Києва наклав арешт на житловий будинок, квартиру, два гаражи та яхту українського екс-президента-утікача Віктора Януковича.

Як повідомляють "Українські новини", про це йдеться в ухвалі суду від 29 грудня 2016 року.

Зазначається, що прокуратура сарямувала до суду клопотання про арешт майна Януковича, серед якого – житловий будинок, квартира, два гаражі, два місця в напівпідземному паркінгу, а також двощогловий вітрильник 2000 року побудови.

Сторона звинувачення вказала, що Януковича підозрюють у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) і посібництві порушенню території та державного кордону України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України).

Суд задовольнив клопотання прокуратури в повному обсязі.

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Нагадаємо, у Святошинському районному суді Києва 28 листопада відбувся допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції в якості свідка у справі про вбивство 48 учасників Євромайдану співробітниками міліцейського спецпідрозділу "Беркут" Олександром Марінченком, Сергієм Тамтурою, Олегом Янішевським, Павлом Аброськіним і Сергієм Зінченком.

Під час судового засідання генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.

Печерський районний суд Києва у середу, 14 грудня, дав дозвіл на арешт екс-президента України Віктора Януковича.

За матеріалами: Українські новини
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Теги суд Україна Янукович
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