Суд заарештував житловий будинок та яхту Януковича

Майно колишнього президента заарештовано майже через три роки після його втечі з України.
Як повідомляють "Українські новини", про це йдеться в ухвалі суду від 29 грудня 2016 року.
Зазначається, що прокуратура сарямувала до суду клопотання про арешт майна Януковича, серед якого – житловий будинок, квартира, два гаражі, два місця в напівпідземному паркінгу, а також двощогловий вітрильник 2000 року побудови.
Сторона звинувачення вказала, що Януковича підозрюють у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) і посібництві порушенню території та державного кордону України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України).
Суд задовольнив клопотання прокуратури в повному обсязі.
Нагадаємо, у Святошинському районному суді Києва 28 листопада відбувся допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції в якості свідка у справі про вбивство 48 учасників Євромайдану співробітниками міліцейського спецпідрозділу "Беркут" Олександром Марінченком, Сергієм Тамтурою, Олегом Янішевським, Павлом Аброськіним і Сергієм Зінченком.
Під час судового засідання генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.
Печерський районний суд Києва у середу, 14 грудня, дав дозвіл на арешт екс-президента України Віктора Януковича.Українські новини