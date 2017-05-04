Суд відмовив захисту Януковича відкласти засідання у справі про держзраду

Захист звернувся до суду з клопотанням про продовження розгляду справи тільки після рішення Апеляційного суду.

Суд відмовив адвокатам Януковича відкласти засідання ТАСС

Головуючий суддя Оболонського районного суду Києва Владислав Дев'ятко відмовив захисту колишнього президента-втікачавідкласти засідання по справі про державну зраду до винесення рішення Апеляційного суду про зміну підсудності даної справи.

"До моменту розгляду Апеляційним судом питання про зміну підсудності з урахуванням системних фактів тиску на суд, з урахуванням втручання в діяльність автоматизованої системи, немає можливості почати розгляд і немає можливості захисту визначити позицію щодо наявності підстав для відводу", - сказав адвокат Януковича Віталій Сердюк.

Захист звернувся до суду з клопотанням про продовження розгляду справи тільки після рішення Апеляційного суду Києва з питання про підсудність справи.

Також адвокат зазначив, що мають місце факти втручання в автоматичну систему розподілу справ, і на цій підставі захистом булл подано позов до Апеляційний суд Києва, проте суддя Дев'ятко відмовив захисту відкласти засідання.

Нагадаємо, під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції Гідності, генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в зраді.

Перебуваючий в Росії Янукович з 28 листопада 2016 року є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.