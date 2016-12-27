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Суд відмовив Януковичу у відводі слідчого судді

27 грудня в 16:10

Заяву адвоката Сердюка суд залишив без задоволення.

Виктор янукович
Печерський суд залишив без задоволення заяву адвоката Януковича про відвід судді
Андрій Товстиженко, DT.UA

Печерський районний суд міста Києва відмовив у задоволенні заяви адвокатів колишнього президента-втікача Віктора Януковича про відвід слідчого судді Тарасюк, яка розглядає кримінальне провадження.

"Заяву захисника підозрюваного Віктора Януковича Віктора Сердюка про відвід слідчого судді Тарасюк залишити без задоволення", - заявила суддя Ірина Литвинова, передає УНН.

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Раніше Юрій Луценко повідомив, що Печерський районний суд Києва у середу, 14 грудня, дав дозвіл на арешт побіжного екс-президента України Віктора Януковича.

Раніше повідомлялось, що адвокат українського екс-президента-утікача Віктора Януковича Віталій Сердюк повернув до Генпрокуратури України повідомлення про підозру у державній зраді, яке раніше в залі Святошинського райсуду Києва зачитав Януковичу глава ГПУ Юрій Луценко.

Нагадаємо, у Святошинському районному суді Києва 28 листопада відбувся допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції в якості свідка у справі про вбивство 48 учасників Євромайдану співробітниками міліцейського спецпідрозділу "Беркут" Олександром Марінченком, Сергієм Тамтурою, Олегом Янішевським, Павлом Аброськіним і Сергієм Зінченком.

Під час судового засідання генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.

Пізніше ГПУ викликала Віктора Януковича на допит у якості підозрюваного 5 і 9 грудня. Янукович, у свою чергу, звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням провести його допит за місцем його проживання в російському Ростові-на-Дону. Адвокат екс-президента зазначив, що Янукович не вважає можливим приїхати в Україну, оскільки побоюється за своє життя.

Раніше DT.UA повідомляло, що департамент спецрозслідувань ГПУ готує клопотання про допит екс-президента Віктора Януковича в якості підозрюваного на території Росії.

За матеріалами: УНН
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Теги Янукович суд адвокат ГПУ
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