Суд відклав розгляд клопотання про спецрозслідування держзради Януковича на невизначений термін

Слідчий суддя задовольнив клопотання захисту Януковича та оголосив у судовому засіданні перерву.

Заочне розслідування проти Януковича відкладається

Печерський районний суд Києва оголосив перерву на невизначений термін у розгляді клопотання на проведення спеціального (заочного) розслідування за підозрою українського екс-президента-утікачау державній зраді.

Як повідомляє "Укрінформ", відповідне рішення 28 грудня винесла слідчий суддя Крістіна Тарасюк, задовольнивши клопотання адвоката Януковича Віталія Сердюка.

"Задовольнити клопотання захисника щодо визначення підсудності по кримінальному провадженню... Оголосити перерву у засіданні суду на невизначений термін", – зачитала текст судового рішення.

Раніше Генеральний прокурор Юрій Луценко висловив сподівання, що судовий розгляд кримінального провадження про вчинення екс-президентом Віктором Януковичем державної зради почнеться на початку 2017 року. Глава ГПУ наголосив, що з нетерпінням чекає на рішення Печерського суду про дозвіл на початок спеціального досудового слідства.

Нагадаємо, у Святошинському районному суді Києва 28 листопада відбувся допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції в якості свідка у справі про вбивство 48 учасників Євромайдану співробітниками міліцейського спецпідрозділу "Беркут" Олександром Марінченком, Сергієм Тамтурою, Олегом Янішевським, Павлом Аброськіним і Сергієм Зінченком.

Під час судового засідання генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.

Печерський районний суд Києва у середу, 14 грудня, дав дозвіл на арешт екс-президента України Віктора Януковича.