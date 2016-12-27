Суд у Москві визнав українську Революцію гідності держпереворотом

Російські судді вважають оцінку подій в Україні "обов'язком російської правової системи".

Російський суд задовольнив позов екс-регіонала Олійника про державний переворот в Україні

Дорогомилівский суд Москви задовольнив позов колишнього народного депутата України Володимира Олійника про визнання подій зими 2014 року в Україні державним переворотом.

Як повідомляють російські ЗМІ, суд вказав на певні "численні докази цього факту, які відображають "кричущі порушення закону на Україні", що потягли за собою державний переворот.

Судді також визнали "обов'язок російської правової системи" давати юридичну оцінку подіям, що відбуваються в Україні.

"Багатонаціональний народ РФ, згідно з преамбулою Конституції, покликаний утверджувати мир та єдність... Між російським і українським народами склалися унікальні відносини, тому російський суд зобов'язаний дати правову оцінку сталися на Україні подій", - зазначила суддя.

Важливим чинником зміни влади в Україні судді назвали діяльність збройних націоналістичних формувань які нібито "переслідують людей за принципом соціальної та ідеологічної ненависті".

Раніше Юрій Луценко повідомив, що Печерський районний суд Києва у середу, 14 грудня, дав дозвіл на арешт українського екс-президента-утікача Віктора Януковича.

Нагадаємо, у Святошинському районному суді Києва 28 листопада відбувся допит колишнього президента України Віктора Януковича в режимі відеоконференції в якості свідка у справі про вбивство 48 учасників Євромайдану співробітниками міліцейського спецпідрозділу "Беркут" Олександром Марінченком, Сергієм Тамтурою, Олегом Янішевським, Павлом Аброськіним і Сергієм Зінченком.

Під час судового засідання генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в державній зраді.

Пізніше ГПУ викликала Віктора Януковича на допит у якості підозрюваного 5 і 9 грудня. Янукович, у свою чергу, звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням провести його допит за місцем його проживання в російському Ростові-на-Дону.