Суд постановив перевірити, чи було втручання ГПУ в розподіл суддів по справі Януковича

Захист стверджував, що прокуратура тисне на суд. Представники ГПУ звинувачення заперечували.

Суддя Дев'ятко постановив перевірити, чи було втручання в справу Януковича

Оболонський райсуд Києва постановив звернутися до держпідприємства "Інформаційні судові системи" з проханням перевірити, чи було втручання в автоматизований розподіл суддів по справі колишнього президента-втікача

"Ми не можемо впливати ні на прокуратуру, ні на поліцію. Тому ми можемо лише звернутися до ДП "Інформаційні судові системи", - сказав суддя Владислав Дев'ятко, передає "Українська правда".

Адвокати Януковича подали заяву про те, що не можна продовжувати засідання через нібито втручання Генпрокуратури у систему автоматизованого розподілу суддів.

Захист також стверджувал, що прокуратура тисне на суд, зокрема заявами, що вирок у справі Януковича повинен бути винесений до Дня незалежності. Представники звинувачення заперечували.

"Ми не бачимо, як генеральний прокурор міг впливати на суд", - зазначив прокурор Максим Крим.

Раніше повідомлялось, що Оболонський райсуд Києва дозволив захисту колишнього президента-втікача Віктора Януковича організувати відеоконференцію для участі їх підзахисного в процесі судово і оголосив перерву до 18 травня.

Нагадаємо, під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції Гідності, генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в зраді.

Перебуваючий в Росії Янукович з 28 листопада 2016 року є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.