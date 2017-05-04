Суд постановив перевірити, чи було втручання ГПУ в розподіл суддів по справі Януковича

Захист стверджував, що прокуратура тисне на суд. Представники ГПУ звинувачення заперечували.
"Ми не можемо впливати ні на прокуратуру, ні на поліцію. Тому ми можемо лише звернутися до ДП "Інформаційні судові системи", - сказав суддя Владислав Дев'ятко, передає "Українська правда".
Адвокати Януковича подали заяву про те, що не можна продовжувати засідання через нібито втручання Генпрокуратури у систему автоматизованого розподілу суддів.
Захист також стверджувал, що прокуратура тисне на суд, зокрема заявами, що вирок у справі Януковича повинен бути винесений до Дня незалежності. Представники звинувачення заперечували.
"Ми не бачимо, як генеральний прокурор міг впливати на суд", - зазначив прокурор Максим Крим.
Раніше повідомлялось, що Оболонський райсуд Києва дозволив захисту колишнього президента-втікача Віктора Януковича організувати відеоконференцію для участі їх підзахисного в процесі судово і оголосив перерву до 18 травня.
Нагадаємо, під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції Гідності, генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в зраді.
Перебуваючий в Росії Янукович з 28 листопада 2016 року є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.Українська правда