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Суд не дозволив ГПУ починати заочне розслідування проти Андрія Клюєва

28 січня в 16:13

Суддя вирішив, що в Генпрокуратурі не знають напевне, чи колишній голова РНБО в Росії.

Андрей Клюев
Суд недозволив ГПУ проводити заочне розслідування проти Клюєва.
Flickr/Leon Van
 Печерський районний суд Києва не дозволив Генеральній прокуратурі починати заочне розслідування проти колишнього секретаря РНБО і екс-голови Адміністрації президента Андрія Клюєва.

Як повідомляють "Українські новини", суддя Віталій Писанець постановив, що ГПУ лише припускає, що Клюєв перебуває на території Росії. А повідомлення про підозру вона відправила на неправильну адресу колишнього чиновника. Тому суддя не побачив підстав для заочного розслідування і повернув відповідне клопотання назад ГПУ як таке, що невідповідає нормам Кримінального процесуального кодексу.

ГПУ підозрює колишнього секретаря РНБО Андія Клюєва у виконанні злочинних наказів екс-президента Віктора Януковича і організації перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів.

Клюєв був оголошений у розшук ще в 2014 році. СБУ встановила, що він перебуває в Росії. У травні 2015 року Київ звернувся до Інтерполу з проханням оголосити Клюєва в розшук. Але офіс з юридичних питань Генерального секретаріату Інтерполу відмовив у цьому проханні, вирішивши, що справа має політичний характер.

Раніше Апеляційний суд залишив під арештом майно Клюєва і його батька. За даними DT.UAбрати Клюєви знаходяться на території Росії і займаються там бізнесом, Андрій – фінансовим, а Сергій – аграрним.

За матеріалами: Українські новини
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Теги Клюєв ГПУ Росія розслідування
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