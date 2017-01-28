Суд не дозволив ГПУ починати заочне розслідування проти Андрія Клюєва

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Суддя вирішив, що в Генпрокуратурі не знають напевне, чи колишній голова РНБО в Росії.

Суд недозволив ГПУ проводити заочне розслідування проти Клюєва. Flickr/Leon Van

Печерський районний суд Києва не дозволив Генеральній прокуратурі починати заочне розслідування проти колишнього секретаря РНБО і екс-голови Адміністрації президента

Як повідомляють "Українські новини", суддя Віталій Писанець постановив, що ГПУ лише припускає, що Клюєв перебуває на території Росії. А повідомлення про підозру вона відправила на неправильну адресу колишнього чиновника. Тому суддя не побачив підстав для заочного розслідування і повернув відповідне клопотання назад ГПУ як таке, що невідповідає нормам Кримінального процесуального кодексу.

ГПУ підозрює колишнього секретаря РНБО Андія Клюєва у виконанні злочинних наказів екс-президента Віктора Януковича і організації перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів.

Клюєв був оголошений у розшук ще в 2014 році. СБУ встановила, що він перебуває в Росії. У травні 2015 року Київ звернувся до Інтерполу з проханням оголосити Клюєва в розшук. Але офіс з юридичних питань Генерального секретаріату Інтерполу відмовив у цьому проханні, вирішивши, що справа має політичний характер.

Раніше Апеляційний суд залишив під арештом майно Клюєва і його батька. За даними DT.UA, брати Клюєви знаходяться на території Росії і займаються там бізнесом, Андрій – фінансовим, а Сергій – аграрним.