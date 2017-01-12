Суд не допустив НАБУ до банківських документів "чорної бухгалтерії" Януковича

На рахунках Партії регіонів в ПУМБ було виявлено понад 332 млн гривень.
Солом'янський районний суд міста Києва не дав доступ Національному антикорупційному бюро до фінансових документів виборчого фонду Партії регіонів, посилаючись на банківську таємницю, йдеться в рішенні суду від 29 грудня 2016 року.
Наголошується, що детектив НАБУ намагався отримати тимчасовий доступ до речей і документів в "Першому українському міжнародному банку", де на рахунках Партії регіонів було виявлено понад 332 млн гривень.
"Враховуючи викладене, суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає", - йдеться в рішенні суду.
Раніше колишній політтехнолог кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа Пол Манафорт заявив, що так звана "чорна бухгалтерія" Партії регіонів є фальсифікованою. Кажучи це, він послався на уряд України, не конкретизуючи при цьому джерело своєї інформації.
Детальніше про перспективи справи "чорної бухгалтерії" Партії регіонів читайте в статті Оксани Денисової "Як "чорна бухгалтерія" ПР може перетворитися на невидиму" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA