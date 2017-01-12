Суд не допустив НАБУ до банківських документів "чорної бухгалтерії" Януковича

На рахунках Партії регіонів в ПУМБ було виявлено понад 332 млн гривень.

Солом'янський суд не дав НАБУ доступ до фінансових документів виборчого фонду Партії регіонів

Солом'янський районний суд міста Києва не дав доступ Національному антикорупційному бюро до фінансових документів виборчого фонду Партії регіонів, посилаючись на банківську таємницю, йдеться в рішенні суду від 29 грудня 2016 року.

Наголошується, що детектив НАБУ намагався отримати тимчасовий доступ до речей і документів в "Першому українському міжнародному банку", де на рахунках Партії регіонів було виявлено понад 332 млн гривень.

"Враховуючи викладене, суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає", - йдеться в рішенні суду.

Раніше колишній політтехнолог кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа Пол Манафорт заявив, що так звана "чорна бухгалтерія" Партії регіонів є фальсифікованою. Кажучи це, він послався на уряд України, не конкретизуючи при цьому джерело своєї інформації.

Детальніше про перспективи справи "чорної бухгалтерії" Партії регіонів читайте в статті Оксани Денисової "Як "чорна бухгалтерія" ПР може перетворитися на невидиму" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".