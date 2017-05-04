Суд над Януковичем: онлайн трансляція

Засідання відкрив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Розпочався суд над Януковичем ТАСС

В Оболонському районному суді Києва почалося підготовче засідання за обвинуваченням колишнього президента-втікачау державній зраді.

Біля суду посилена охорона. Також під будівлею прийшли близько 20 представників однієї з громадських організацій.

Засідання відкрив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Раніше повідомлялося, що суд відмовив захисту Януковича відкласти засідання у справі про держзраду.

Нагадаємо, під час судового засідання 28 листопада по справі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах учасників Революції Гідності, генпрокурор Юрій Луценко оголосив Януковичу підозру в зраді.

Перебуваючий в Росії Янукович з 28 листопада 2016 року є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.